Rıdvan Dilmen’e Can Medya’da Üst Düzey Görev: Spor Koordinatörü Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Duayen futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, medya kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz yıldan bu yana HT Spor ekranlarında futbol yorumculuğu yapan Dilmen, Can Medya Grubu'nda 'Spor Koordinatörü' görevine getirildi.

RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

Rıdvan Dilmen, 15 Ağustos 1962 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. 1979'da henüz 17 yaşındayken Muğlaspor'da forma giymeye başladı ve 2 yıl içerisinde Boluspor'a transfer oldu. 1983'te Boluspor'dan Sarıyer'e giden Dilmen, 4 yıl forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertli takımda 8 yıl kariyerini sürdüren Rıdvan Dilmen 33 yaşında futbolu bıraktı.

On numara mevkisinde oynayan ve kariyerinde 177 maça çıkan Rıdvan Dilmen 51 gol - 68 asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nda da 25 maçta süre almış ve burada 5 gole imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi