Çocuklar İçinde Saatlerce Kalıyor! Yazın Favorisinde Gizli Kabus, Yeni Salgın Alarmı... Vakalar Pik Yaptı

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Uzman Dr. Mustafa Alper Aykanat, son dönemde çocuklarda vaka sayısının artış gösterdiği virüsün yol açtığı hastalık için uyardı.

'ÖZELLİKLE 1 YAŞ ALTI'

Temas, damlacık yoluyla adenovirüsün, özellikle havuz deniz gibi ortak alanlarda olduğunu belirten Aykanat “Adenovirüs; solunum yolları, göz ve karaciğer dahil bağırsak sistemini tutan bir virüs. Genelde çok hafif atlatılır. Çok hızlı bulaşan ciddi bir mikroptur. Gırtlak intihabı, akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşit gibi enfeksiyonlara da yol açabilir. Her yaşta çocuklarda görülebilir. Özellikle 1 yaş altında çok ciddi komplikasyonlara ile giden bir virüstür” dedi.

HIZLI BULAŞIYOR

Aykanat birçok çocuğun bu hastalık nedeniyle tedavi gördüğünü, temas, damlacık ve solunum gibi yollarla bulaşan virüsün toplu olarak kullanılan yüzme havuzlarında da bulaşabileceğini belirtti.

'ÇOK CİDDİ BİR VİRÜSTÜR'

Aykanat şunları söyledi: Gırtlak intihabı, akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşit gibi enfeksiyonlara da yol açabilir. Damlacık, solunum ve temasla bulaşan adenovirüs, her yaşta çocuklarda görülebilir. Özellikle 1 yaş altında çok ciddi komplikasyonlara ile giden bir virüstür. Ayrıca iyi temizlik yapılmazsa havuzlardan da bulaşabilir. Bu dönemde çünkü en büyük handikabımız sıcak havalarda toplu serinleme yerlerinin kullanımı. Bu süreçte en çok gelen soru havuz kullanımıyla alakalı oluyor. Havuz, şahsınıza ait ve çok temiz ise girilebilir, aksi takdirde denizi öneririm. Kalabalık ortamda hijyenik olmayan havuzlar, kız çocukları başta olmak üzere idrar yolu enfeksiyonu gibi adenovirüs enfeksiyonlarında çok ciddi risk faktörüdür.

BOĞAZ AĞRISI, ÖKSÜRÜK…

Göze yapılan bir muayenede bulaşma oranının daha çok olduğuna dikkat çeken Aykanat “Virüs, genelde boğaz ağrısı, öksürük, gözlerde kızarıklık, çapaklanma, ishal, kusma ve karında şişlik gibi semptomları gösterir. Gözdeki enfeksiyonlarda çay pansumanı yapmak, öneri üzerine damla kullanmak gibi olabiliyor ama bu tür yaklaşımlar yerine uzman hekime başvurmak gerekiyor. Göz, göz ardı edilmemesi gereken bir organ. O nedenle gözde bir adenovirüs şüphesi olduğunda zaman kaybetmemek çok önemli. Bu virüsü tespit etmeden sürüntü ve kan testleri kullanılabiliyor” dedi.

Kaynak: İHA