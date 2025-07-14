En Az Göç Alan ve Veren İller Belli Oldu! TÜİK Verilerinde Dikkat Çeken Detay...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait “İç Göç İstatistikleri” raporunu yayımladı. Rapora göre, 2024 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu göçlerin yüzde 47,6’sını erkekler, yüzde 52,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç oranı, 2024’te yüzde 3,13 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL İLK SIRADA

Göç alan iller sıralamasında 395 bin 485 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 202 bin 402 kişiyle Ankara, 117 bin 889 kişiyle ise İzmir izledi. En az göç alan iller sırasıyla 4 bin 570 kişiyle Ardahan, 5 bin 644 kişiyle Bayburt ve 6 bin 739 kişiyle Tunceli oldu. İstanbul aynı zamanda 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il olurken, onu 150 bin 373 kişiyle Ankara, 102 bin 40 kişiyle İzmir takip etti. En az göç veren iller ise Ardahan (6.441), Kilis (8.041) ve Bayburt (8.639) olarak kaydedildi.

EN ÇOK 20-24 YAŞ ARASI GÖÇ ETTİ

Göç hareketliliğinin en yoğun yaşandığı grup ise 20-24 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubunda toplam 549 bin 43 kişi göç etti. Göç edenlerin yüzde 58,1’i kadın, yüzde 41,9’u erkekti. Bu grubun göç nedenlerine bakıldığında, 209 bin 40 kişinin eğitim, 84 bin 328 kişinin işe başlamak veya iş bulmak, 44 bin 319 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

GÖÇ SEBEPLERİ NELER?

Genel göç nedenlerine bakıldığında, 579 bin 507 kişi hanedeki bir kişiye bağımlı olarak göç etti. 512 bin 370 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları arayışıyla, 479 bin 622 kişi ise eğitim amacıyla göç etti. Erkeklerde en yaygın göç nedeni 255 bin 846 kişi ile daha iyi yaşam koşulları olurken, kadınlarda bu sayı 343 bin 342 kişiyle hanedeki bireylere bağımlı göç olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA