Turizm Bürokrasisi Enerji Şirketinde! Çifte Koltuk İddiası Tartışma Yarattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ekibinde yer alan 4 bürokratın TURVAKEN AŞ’nin yönetim kurulu üyeliği yaptığı ortaya çıkardı. Duruma tepki gösteren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Şirketten kimler maaş alıyor, hangi projeleri kim yaptı, kaç para harcandı bilmiyoruz” dedi.

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Turizm Bürokrasisi Enerji Şirketinde! Çifte Koltuk İddiası Tartışma Yarattı
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Nefes’ten Mahir Bağış’ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev yapan bürokratlar Onur Gözet, Caner Yılmaz, Eras Eraslan ve Hasan Hüseyin Kınıklıoğlu’nun, TURVAKEN Enerji AŞ’nin yönetim kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yardımcısı Serdar Çam ise hem Turaş Turizm ve Ticaret AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor hem de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi ile Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti’nde görev alıyor.

'KİMLER MAAŞ ALIYOR BİLMİYORUZ'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ile ortak çalışan TURAŞ aracılığıyla yürütülen projelerin Sayıştay denetimi ve kamu ihale sisteminin dışında kaldığını vurguladı. Akay, TURAŞ’ın ortaklarından biri olan Turizm Dayanışma Vakfı’na (TUDAV) kayyım atandığını, ancak aynı kişilerin vakıfla bağlantılı şirketlerde görev yapmaya devam ettiğini belirtti. Akay, “Şirketten kimler maaş alıyor, hangi projeleri kim yaptı, kaç para harcandı bilmiyoruz” dedi.

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Kaynak: Nefes

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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