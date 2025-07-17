Felaketin Sinyali Çin’den Geldi! Meyveden İnsana Bulaşıyor… Bir Değil İki Virüs Alarmı Birden

Çin’de yapılan bir araştırmada meyvelerden insanlara bulaşma riski bulunan 2 yeni virüs tespit edildi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Yarasa, virüs ve Çin kelimeleri bir araya gelince hepimizde bir tedirginlik oluyor. Bu tamamen bilimsel bir çalışma. Bir hastalık ya da salgın tespit edilmiş değil. Şu an da herhangi bir tehdit yok” dedi.

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Çin'de bilim insanlarının yarasaların idrarı üzerinde yaptıkları çalışmalarda meyvelerden insanlara bulaşma riski taşıdığı öne sürülen ‘Henipavirus’ cinsine ait 2 yeni virüs tespit edildi. Yeni virüse ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Şu an da herhangi bir tehdit yok” dedi.

Felaketin Sinyali Çin’den Geldi! Meyveden İnsana Bulaşıyor… Bir Değil İki Virüs Alarmı Birden - Resim : 1
'BEYİN İLTİHABINA YOL AÇAN 2 VİRÜS'

Özlü, şunları söyledi: Çin’in Yünnan eyaleti yakınlarında yarasalar üzerinde yapılmış bir çalışmanın sonucunda insanlarda ağır hastalık yapabilen bazı virüsler tespit edilmiş. Özellikle yarasaların böbreklerinden alınan idrar örneklerinde bu virüs ve bakteriler saptanmış. Aslında çok sayıda virüs ve bakteri var. Bu virüslerin 2 tanesi daha önceden insanlarda ağır akciğer hastalığı ve beyin iltihabına yol açan 2 virüs cinsine ait.

Felaketin Sinyali Çin’den Geldi! Meyveden İnsana Bulaşıyor… Bir Değil İki Virüs Alarmı Birden - Resim : 2

'MEYVE BAHÇELERİNE YAKIN ALANDA'

Bunlar yeni ve daha farklı virüsler. Yarasa, virüs ve Çin kelimeleri bir araya gelince hepimizde bir tedirginlik oluyor. Bu tamamen bilimsel bir çalışma. Bir hastalık ya da salgın tespit edilmiş değil. Ancak, potansiyel olarak bu virüsleri insanda hastalık yapabilme riskinden söz edilebilir. Yarasalar o bölgelerde meyve bahçelerine yakın bir alanda yaşıyorlar. Bu virüsler, yarasa idrarlarıyla meyvelere bulaşabilir. Oradan da insana bulaşabilir ve hastalığa neden olabilir şeklinde bir endişeye yol açabilir. Şu anda herhangi bir tehdit yok.

'TEMİZLEYEREK TÜKETİN'

Prof. Dr. Özlü, yaban hayatı ile insan etkileşiminin artmasının risk oluşturduğunu belirterek, "Vahşi hayvanların yaşam alanlarına yaklaştıkça; bu tür farklı virüslerle karşılaşma oranımız, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların bulaşması ve yayılması olasılığı artıyor. İnsanların doğadaki vahşi hayvanların yaşam alanlarına dokunmadığı, müdahale etmediği bir anlayışı geliştirmeleri lazım. Doğanın bir parçasıyız. Bizler doğanın hakimi değiliz. Diğer canlılarla beraber dünyayı paylaşmayı öğrenmemiz lazım. Bir hayvan dışkısı ya da idrarı ile temas eden bir ürün varsa tüketmeyin ya da iyice temizleyerek tüketin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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