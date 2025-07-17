DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki tarihi çağrısı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik süreç devam ederken DEM Parti İmralı Heyeti dün kritik temaslarda bulunmuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

Siyasi parti turlarına devam eden DEM Parti İmralı Heyeti, bugün saat 13:00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi.

📍DEM Parti İmralı Heyeti'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaretinden ilk fotoğraflar geldihttps://t.co/9n2dzOxg3j pic.twitter.com/6IBFMtJZ5e — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 17, 2025

DEM Parti Grup Başkanvekili Pervin Buldan, görüşme sonrası şunları söyledi:

Silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar, Meclis komisyonundan beklentiler konularını değerlendirdik. Önemli bir toplantıydı. Çünkü yarın Numan Kurtulmuş'un bütün partileri grup başkanvekilleriyle buluşması olacak. Özel'in bu sürece destek sunacağını öğrenmiş olduk.

İLK ZİYARET BAKAN TUNÇ’A OLMUŞTU

DEM Parti İmralı Heyeti ilk ziyaretini Adalet Bakanlığı’na gerçekleştirmişti. DEM Parti’yi temsilen oluşturulan İmralı Heyeti’nde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer almıştı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan şunları söylemişti: Bu süreçte Sayın Adalet Bakanı'nın da önemli bir görevi ve rolü olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğu düşüncesini ifade ettik kendisine. Kendisi de her türlü desteği şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra da sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti.

Pervin Buldan, "Görüşmede HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" şeklinde sorulan soruya "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" şeklinde yanıt vermişti.

İKİNCİ DURAK GELECEK PARTİSİ OLDU

DEM Parti İmralı Heyeti ikinci ziyaretini Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gerçekleştirmişti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşmede, sürecin siyasi boyutu ele alındığı aktarılmıştı.

BAHÇELİ İLE 45 DAKİKALIK GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da yer aldı.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'da bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Buldan, önemli bir görüşme daha yaptıklarını belirterek, kendilerini kabul ettiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Buldan, şöyle konuşmuştu: Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk ve kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var.

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Kaynak: Haber Merkezi