DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Ziyaretten ilk görüntüler geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki tarihi çağrısı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik süreç devam ederken DEM Parti İmralı Heyeti dün kritik temaslarda bulunmuştu.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 1

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 2

Siyasi parti turlarına devam eden DEM Parti İmralı Heyeti, bugün saat 13:00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 3

DEM Parti Grup Başkanvekili Pervin Buldan, görüşme sonrası şunları söyledi:

Silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar, Meclis komisyonundan beklentiler konularını değerlendirdik. Önemli bir toplantıydı. Çünkü yarın Numan Kurtulmuş'un bütün partileri grup başkanvekilleriyle buluşması olacak. Özel'in bu sürece destek sunacağını öğrenmiş olduk.

İLK ZİYARET BAKAN TUNÇ’A OLMUŞTU

DEM Parti İmralı Heyeti ilk ziyaretini Adalet Bakanlığı’na gerçekleştirmişti. DEM Parti’yi temsilen oluşturulan İmralı Heyeti’nde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer almıştı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan şunları söylemişti: Bu süreçte Sayın Adalet Bakanı'nın da önemli bir görevi ve rolü olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğu düşüncesini ifade ettik kendisine. Kendisi de her türlü desteği şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra da sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 4

Pervin Buldan, "Görüşmede HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" şeklinde sorulan soruya "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" şeklinde yanıt vermişti.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 5

İKİNCİ DURAK GELECEK PARTİSİ OLDU

DEM Parti İmralı Heyeti ikinci ziyaretini Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gerçekleştirmişti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşmede, sürecin siyasi boyutu ele alındığı aktarılmıştı.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 6

BAHÇELİ İLE 45 DAKİKALIK GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da yer aldı.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 7

Görüşmede, DEM Parti heyetinde DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'da bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Buldan, önemli bir görüşme daha yaptıklarını belirterek, kendilerini kabul ettiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

DEM Parti'den Özel'i Ziyaret Sonrası İlk Açıklama - Resim : 8

Buldan, şöyle konuşmuştu: Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk ve kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var.

Bahçeli'den DEM Parti Görüşmesi Sonrası Gazetecilere Dikkat Çeken YanıtBahçeli'den DEM Parti Görüşmesi Sonrası Gazetecilere Dikkat Çeken YanıtSiyaset

'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Diplomasi Trafiği: İmralı Heyeti, Devlet Bahçeli ile Görüşüyor'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Diplomasi Trafiği: İmralı Heyeti, Devlet Bahçeli ile GörüşüyorSiyaset

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Özgür Özel
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı’ndan Güney Kore Cumhurbaşkanı’na Tebrik Telefonu Cumhurbaşkanı’ndan Güney Kore Cumhurbaşkanı’na Telefon
Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı 6 Ayda 9,7 Milyar Harcadı Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı 6 Ayda 9,7 Milyar Harcadı
Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak ve Sıcak Alarmı! Termometreler 40 Dereceye Çıkacak Meteoroloji'den Sağanak ve Sıcak Alarmı
Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu! Vize Engelini Gayrimenkulle Aşıyorlar Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu