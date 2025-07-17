Cumhurbaşkanı’ndan Güney Kore Cumhurbaşkanı’na Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı seçilen Lee Jae-myung’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı’ndan Güney Kore Cumhurbaşkanı’na Tebrik Telefonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı’ndan Güney Kore Cumhurbaşkanı’na Tebrik Telefonu - Resim : 1

KORE CUMHURBAŞKANI'NA TEBRİK

Cumhurbaşkanı, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi sebebiyle tebrik ederken, iki ülke arasında stratejik ortaklığın gelişmesini temenni ettiğini iletti.

Cumhurbaşkanı’ndan Güney Kore Cumhurbaşkanı’na Tebrik Telefonu - Resim : 2

İletişim Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirken, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekâya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye’ye davet etti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore
Son Güncelleme:
Ulaştırma Bakanlığı'na Grev Şoku, Türk-İş'in Eylemi Marmaray'ı Durdurdu Türk-İş'in Eylemi Marmaray'ı Durdurdu
İsrail Şam'a Saldırmıştı! MSB'den Kritik 'Suriye' Açıklaması 'Talep Edilirse Suriye'ye Destek Veririz'
Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu
17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir 17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak ve Sıcak Alarmı! Termometreler 40 Dereceye Çıkacak Meteoroloji'den Sağanak ve Sıcak Alarmı
Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu! Vize Engelini Gayrimenkulle Aşıyorlar Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu