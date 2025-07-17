Cumhurbaşkanı’ndan Güney Kore Cumhurbaşkanı’na Tebrik Telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KORE CUMHURBAŞKANI'NA TEBRİK

Cumhurbaşkanı, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi sebebiyle tebrik ederken, iki ülke arasında stratejik ortaklığın gelişmesini temenni ettiğini iletti.

İletişim Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirken, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekâya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye’ye davet etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 17, 2025

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Kaynak: Haber Merkezi