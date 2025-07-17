İsrail Şam'a Saldırmıştı! MSB'den Kritik 'Suriye' Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız" ifadelerini kullandı.

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İsrail Şam'a Saldırmıştı! MSB'den Kritik 'Suriye' Açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur. Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhal son vermelidir. İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye'de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık öte yandan "Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

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