Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı 6 Ayda 9,7 Milyar Harcadı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın 2025 yılının ilk 6 ayına ait bütçe harcamalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın toplamda 9 milyar 742 milyon TL’yi aşan harcamasına tepki gösteren Bulut, “İktidar, emekliye zam yapmazken, asgari ücreti yerinde saydırırken; milyonları propaganda, şatafat ve gösteriş için harcamakta beis görmüyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayının yılın ilk 6 ayında 6 milyar 607 milyon 825 bin TL, İletişim Başkanlığı’nın ise 3 milyar 134 milyon 972 bin TL, her iki kurumun toplamda 9 milyar 742 milyon 797 bin TL harcadığını söyledi.

CHP’li Bulut’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yalnızca bir günde 39 milyon 806 bin TL harcıyor. Bu, yaklaşık 2 bin 358 emekli maaşı ya da bin 801 asgari ücrete denk geliyor. İletişim Başkanlığı ise her gün 18 milyon 885 bin TL yani bin 118 emekli maaşı ya da 854 asgari ücret harcıyor.

'YOKSULLUK BÜYÜYOR, İSRAF İKTİDARI SARIYOR'

İktidarın halkın yaşadığı ekonomik yıkımı görmediği yönünde eleştiren Bulut, şöyle devam etti:

“Bu ülkede milyonlarca emekli 16 bin 881 TL ile hayatta kalmaya çalışıyor. Asgari ücretli 22 bin 104 TL’ye mahkûm edildi. ‘Kaynak yok’ denilerek asgari ücretliye zam yapılmadı ama Saray ve İletişim Başkanlığı, bir günde binlerce emeklinin ve asgari ücretlinin maaşını gözünü bile kırpmadan harcıyor. Bunun adı yönetim değil, saray rejimi altında organize israftır. İktidar, emekliye zam yapmazken, asgari ücreti yerinde saydırırken; milyonları propaganda, şatafat ve gösteriş için harcamakta beis görmüyor. Bu vicdansız düzende halk açlık sınırının altında yaşarken, Saray lüks içinde yüzüyor. Bu düzen bir çöküş düzenidir. Bunların tasarruf dediği sadece halktan kısmaktır. Saraydan değil, yoksuldan keserler. Bu israf düzenini ifşa etmeye, halkın hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi