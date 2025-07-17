Kabine Bugün Toplanıyor, Masada 3 Ana Başlık Var: Terör, Suriye ve Yangınlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündemleri arasında terörle mücadele, Suriye'deki gelişmeler ve orman yangınları yer alıyor. TBMM’de kurulması planlanan yeni komisyonun detayları da değerlendirilecek.

Kabine Bugün Toplanıyor, Masada 3 Ana Başlık Var: Terör, Suriye ve Yangınlar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündemin ilk sırasında “Terörsüz Türkiye” hedefi yer alırken, bu kapsamda TBMM çatısı altında kurulacak komisyonun çalışmaları ve sahadaki son durum değerlendirilecek.

SURİYE GÜNDEMİ

Toplantıda, Suriye'de son dönemde artan hareketlilik de ele alınacak. Özellikle Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları ve SDG ile ilgili gelişmeler masaya yatırılacak başlıklar arasında.

ORMAN YANGINLARI MASADA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkenin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları da kabinenin gündeminde olacak. Alınan önlemler ve yangınla mücadeleye dair son durumun detaylı biçimde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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