DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel’e Ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’nı cezaevinde ziyaret ettiği HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel, tutsakların barış sürecine destek verdikleri mesajını iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel’e Ziyaret
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Kandıra Cezaevinde tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etti.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik barış sürecinin değerlendirildiği görüşmede, bundan sonra yapılacaklara ilişkin Yüksekdağ ve Güzel’in önerileri alındı.

TUTSAKLAR SÜRECE DESTEK VERİYOR MESAJI

Öte yandan Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel, herkese selamlarını ileterek cezaevlerindeki bütün politik tutsakların sürece tereddütsüz destek verdiğini ve bu sürecin başarıya ulaşmasının herkesin yararına olduğunu belirtti.

PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki tarihi çağrısı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik süreç devam ederken DEM Parti İmralı Heyeti bugün kritik temaslarda bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Siyasi parti turlarına devam edecek olan heyet yarın da saat 13:00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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