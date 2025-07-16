DEM Parti Tarih ve Saat Verdi! Selahattin Demirtaş İle Kritik Temas

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın saat 11.00'de Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek.

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DEM Parti Tarih ve Saat Verdi! Selahattin Demirtaş İle Kritik Temas
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DEM Parti'den yapılan açıklamada, ziyaretin saat 11.00’de gerçekleşeceği duyuruldu.

Açıklamada, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Temmuz Perşembe) saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecektir” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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