'Terörsüz Türkiye' Trafiği Hızlandı: İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda

Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununu kalıcı şekilde sona erdirmek ve toplumsal barışı güçlendirmek amacıyla başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, yeni ve kritik bir aşamaya girdi. Sürecin en dikkat çekici adımlarından biri, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de 30 kişilik teröristlerin silah bırakması olurken, siyasi arenada da önemli temaslar başladı. Bu kapsamda, DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşüyor.

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'Terörsüz Türkiye' Trafiği Hızlandı: İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda
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Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşma hedefiyle başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci, önemli bir diplomatik aşamaya giriyor. Terör örgütü PKK'nın silah yakma töreni sonrası, DEM Parti İmralı Heyeti siyasi partilerle temaslarını artırma kararı aldı. Siyasi ve toplumsal uzlaşının sağlanması amacıyla yürütülen süreçte, heyet, bugün itibarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.

DEM Parti’yi temsilen oluşturulan İmralı Heyeti’nde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alıyor.

İKİNCİ DURAK GELECEK PARTİSİ

Heyet Adalet Bakanlığı'ndan sonra sonra saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sürecin siyasi boyutu ele alacak.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME TBMM'DE

Bugün saat 14.00’te, heyet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) grup odasında bir araya gelecek. Bu temas, sürecin farklı siyasi çizgilerle de temas kurma hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME 17 TEMMUZ'DA

DEM Parti heyetinin bir sonraki ziyareti ise 17 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde görüşecek. Görüşmede, sürecin demokratikleşme ve hukuk boyutunun gündeme gelmesi bekleniyor.

İLK DURAK ADALET BAKANLIĞI

DEM Parti’yi temsilen oluşturulan İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un ilk durağı Adalet Bakanlığı oldu. Heyet görüşme için bakanlık binasına giriş yaptı

Heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sürece ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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