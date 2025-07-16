Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Belli Oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB başkanvekili olarak seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan Zeydan Karalar'ın yerine Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, “Başkanvekili Seçimi Yapılması” gündemiyle Ankara’da toplandı.

Birlik Başkanvekilliği için verilen önergeler ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi.

İlk turda Vahap Seçer 457, Ahmet Metin Genç 252 oy aldı. Seçimin ilk turunda adaylar üye tam sayısının üçte ikisi olan 576 oyu alamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci tur sonucunda Vahap Seçer, yeni başkanvekili olarak seçildi.

Kaynak: DHA