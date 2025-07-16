TBB Meclisi “Başkan Vekili Seçimi” Gündemiyle Toplandı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanması üzerine Ankara Valiliği’nin çağrısı doğrultusunda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplandı. Başkanvekili seçiminin yapılacağı toplantının divan başkanlığını Meclis 2. Başkan Vekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Divan’da Katip üye olarak görev aldı.

CHP'DEN SEÇER AKP'DEN GENÇ ADAY OLDU

TBB Başkan Vekilliği için verilen önergeler ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi. Divan Başkanı Çavuşoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasıyla başlayan süreci hatırlatarak seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesinin korunmasının şart olduğunun altını çizdi.

İLK TURDA SEÇER RAKİBİNE FARK ATTI

Çavuşoğlu, iddianamesi dahi hazırlanamayan bir dosya ile karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, “Hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesi göz ardı edilerek, önce mahkum edilip sonra aklanma çabasına girilmesi hukukla bağdaşmaz. Hukuk, ‘gördüm ve duydum’ gibi soyut iddialara dayanırsa, yargılanmayan kimsenin kalmadığı bir Türkiye’ye yol alınır” diye konuştu.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından oylama geçildi. 864 üyeden oluşan Birlik Meclisinde, Başkan Vekili seçimi dört tura kadar sürebilecek: İlk turda Vahap Seçer 457, Ahmet Metin Genç 252 oy aldı. Seçimin ilk turunda adaylar üye tam sayısının üçte ikisi olan 576 oyu alamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda yine 576 oy gerekecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 433 oy aranacak. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, dördüncü ve son turda en fazla oyu alan aday Başkan Vekili seçilecek.

Kaynak: Haber Merkezi