Boykot Çağrısı Yapmıştı: Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu İçin Hapis Talebi

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, 2 Nisan tarihinde sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik süreçlere tepki olarak boykot çağrılarının yapıldığı ve ülke genelinde tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların toplumda ayrışmaya yol açtığı savunuldu. Bu tür içeriklerin “halkın bir kesimini diğer kesime karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” belirtilirken, eylemlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehdit oluşturduğu görüşü yer aldı. Paylaşımların ortak değerlere zarar verdiği, toplumsal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı.

CEP TELEFONU İNCELENDİ

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine de iddianamede yer verildi. Buna göre Üzümoğlu'nun, “Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?”, “Set durduralım”, “Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için” şeklinde mesajlar paylaştığı kaydedildi. Bu mesajların, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde görevli bir oyuncunun işine son verilmesinden hemen sonra paylaşıldığına dikkat çekildi.

Savcılık, şüphelilerin yaptığı çağrılarla ülke ekonomisinin sekteye uğratılmasının hedeflendiğini öne sürdü. Tüm tüketim faaliyetlerinin durdurulması ve işletmelerin kapatılması yönündeki çağrıların, şüphelilerin ekonomik düzeni bozma kastıyla hareket ettiğini gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, bu eylemlerin nefret saikiyle yapıldığı da iddianamede yer aldı.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu 21 şüpheli hakkında, “kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme” ve “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Kaynak: İHA