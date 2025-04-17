Şakir Paşa Dizisinin Başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu İçin Flaş Karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. 23 Mart'ta ise mahkeme 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklu yargılanma kararı verdi. İmamoğlu'nun tutuklanması büyük tepki çekti. 23 Mart'ta yüz binler Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanarak kararı protesto etti. Protestolar günlerce sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada bazı markaları sayarak boykot çağrısı yaptı. Özel'den sonra boykot çağrıları dalga dalga yayıldı. Sanat dünyasından da boykot çağrılarına destek geldi. O isimlerden biri de Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.

Üzümoğlu, 2 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından ‘boykot’ çağrısı yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi arasında yer aldı. Hakimlik, Üzümoğlu'nu hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ayda iki kere imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bıraktı.

Üzümoğlu, avukatı aracılığıyla yurt dışına çıkış yasağı kararına itiraz etti. Üzümoğlu'nun itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Üzümoğlu, yurt dışına çıkış yasağı kararının devam etmesi nedeniyle Yunanistan'daki tiyatro oyununa gidemeyeceğini söyledi.

Üzümoğlu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?"

Yunanistan'daki tiyatro oyunundan...

GÖZALTI SONRASI İLK NE DEMİŞTİ?

Gözaltı sonrası ilk açıklamasını Gerçek Gündem'e yapan Üzümoğlu, şunları söylemişti:

"Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, sözümüzü fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Ve bunun önünde bir engel varsa da bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz."