Ölümcül Mantar Hızla Yayılıyor: Fark Edilmeden Vücuda Sızıyor, İçeriden Organları Çürüterek Öldürüyor

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Kanser tedavisi görenler, HIV hastaları, astım hastaları ve organ nakli geçirenler gibi bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler, en savunmasız grubu oluşturuyor. Özellikle kronik akciğer hastalığı olan kişilerde aspergillozis, uzun süreli enfeksiyonlara yol açabiliyor. Daha az rastlanan fakat çok daha ölümcül olan invaziv aspergillozis türünde ise mantar, vücutta sistematik yayılım göstererek ölüm riskini artırıyor.

SICAK VE NEMLİ EYALETLERDE YOĞUNLAŞIYOR

Florida, Teksas, Louisiana, Georgia ve Kaliforniya gibi sıcak ve nemli bölgelerde mantar enfeksiyonlarının daha yaygın görüldüğü bildirildi. Tarımsal alanlarda yapılan toprak işleme faaliyetleri, mantarın yayılmasını hızlandırıyor. New York, Los Angeles ve Houston gibi kalabalık şehirlerde ise altyapı sorunları ve hava kalitesi, mantarın yayılımını kolaylaştıran etkenler arasında yer alıyor.

SAĞLIK SİSTEMİ YETERSİZ TAKİPLE KARŞI KARŞIYA

ABD'de aspergillozis bildirimi zorunlu olmayan bir hastalık olduğu için resmi veriler yetersiz kalıyor. Bu durum, enfeksiyonun gerçek yayılımını ve ölüm oranlarını tespit etmeyi zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu eksikliğin kamu sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN UYARI VE ÖNERİLER

Enfeksiyon uzmanları, bağışıklığı baskılanmış bireylerin özellikle toprakla temastan, bahçe işleriyle uğraşmaktan ve küflü ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca tozlu bölgelerde maske kullanımı ve yaşanılan ortamda hava temizliğine dikkat edilmesi öneriliyor.

MANTARIN TEHDİDİ KÜRESEL BOYUTA ULAŞABİLİR

University of Manchester’dan Dr. Norman van Rhijn, mantarın önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte çok daha geniş bir coğrafyada tehdit oluşturabileceğine işaret etti. Rhijn, “Bu yalnızca ABD’yi değil, yüz binlerce insanı ilgilendiren küresel bir tehlike. Tarım, iklim ve sağlık alışkanlıklarımız köklü şekilde değişmek zorunda kalabilir” dedi.

HAYATTA KALMA ORANI DÜŞÜYOR

Organ nakli yapılan hastalarda aspergillozis enfeksiyonu sonrası bir yıllık hayatta kalma oranı %59 olarak ölçülürken, kök hücre nakli geçirenlerde bu oran %25’e kadar düşüyor. Yoğun bakım otopsilerinde aspergillozisin, en ölümcül 4 enfeksiyon arasında yer aldığı görülüyor.

DSÖ VE UZMANLARDAN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü, mantar kaynaklı enfeksiyonlarla mücadele için yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesi, tanı süreçlerinin hızlandırılması ve sağlık çalışanlarının eğitilmesi gerektiğini duyurdu. Columbia Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Vyas ise durumu net şekilde özetledi: “Bu bir bilim kurgu değil, gerçek bir tehdit. Ve biz henüz bu tehdide hazır değiliz.”

Kaynak: Haber Merkezi