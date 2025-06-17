Bu Yatırıma Yönelen Yaşadı! 13 Yıl Sonra Bir İlk, Rekor Kırdı

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Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı %3'e yakın artışla 37,23 dolara yükselerek Şubat 2012’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gümüşün gram fiyatı ise 47,24 liraya çıkarak tarihi zirvesini gördü. 25 Nisan 2011’de kaydedilen 49,81 dolarlık rekor seviyeye sadece %29’luk bir mesafe kaldı.

TALEBİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Gümüşe olan talebin yükselmesinde yalnızca yatırım amaçlı alımlar değil, endüstriyel kullanımlar da önemli rol oynuyor. Güneş panelleri, elektronik bileşenler ve elektrikli araçlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan gümüş, yeşil enerji yatırımlarındaki artışla birlikte stratejik öneme sahip hale geldi.

Silver Institute’un değerlendirmelerine göre, 2024’te küresel gümüş açığının azalması bekleniyor ancak arz tarafındaki kısıtlar, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED ETKİSİ

Analistler, jeopolitik belirsizliklerin gümüş fiyatlamalarında etkili olduğuna işaret ediyor. Aynı zamanda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı faiz kararları da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, faizlerde olası gevşeme sinyallerinin gümüş fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtiyor.

"ALTIN YERİNE GÜMÜŞE YÖNELİM ARTIYOR"

Vadeli işlemler ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasadaki yönelimi değerlendirirken, güvenli liman olarak altının hala öncelikli tercih olduğunu ancak gümüşe olan ilginin hızla arttığını söyledi. Ergezen, “Altın-gümüş rasyosunun 106 seviyelerine kadar yükselmesi, gümüşün altına kıyasla ciddi şekilde geride kaldığını gösteriyordu. Şimdi yatırımcılar, bu farkı kapatmak için gümüşe yönelmeye başladı” dedi.

SANAYİ TALEBİ GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Resesyon endişelerinin kısmen hafiflemesiyle sanayi üretimine yönelik beklentilerde de artış yaşandı. Bu durum, özellikle endüstriyel kullanımı yoğun olan gümüşte talep artışı olarak kendini gösterdi. Uzak Doğu ülkelerinde platin gibi alternatif kıymetli metallere yönelimin artmasıyla birlikte benzer bir eğilim gümüşte de gözlenmeye başladı.

Gümüşün hem yatırım hem de sanayi alanında artan stratejik rolü, fiyatların tarihi zirveleri yeniden test etmesini kaçınılmaz kılıyor. Analistler, önümüzdeki dönemde emtia piyasalarının seyrinin jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politikalarıyla şekilleneceğini vurguluyor.

Kaynak: AA