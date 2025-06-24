Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Tv100
TV100’de katıldığı programda konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarının son dönemlerde savaşlara rağmen beklenen seviyelere ulaşmamasını “bilinçli bir fiyat baskılaması” olarak yorumladı. Küçük yatırımcılara önemli uyarılar yapan Memiş, "Altın fiyatı neden yükselmiyor?" sorusuna, “Çünkü altını elinde tutanlar küresel sistemi kontrol ediyor ve yükselişe izin vermiyor” yanıtını verdi.
"MERKEZ BANKALARI YILLARDIR ALTIN BİRİKTİRİYOR"
İslam Memiş’e göre merkez bankalarının son yıllarda tonlarca altın toplaması tesadüf değil. Bu bir stratejinin parçası. “Finansal alt yapılar savaşlardan önce oluşturuldu” diyen Memiş, dünyada yaşanan çatışmaların aslında küresel bir ekonomik planın yansıması olduğunu savundu. 2030 yılına kadar küresel çapta “büyük bir finansal reset” planlandığını ifade eden Memiş, yatırımcıların artık geleneksel araçlardan uzak durması gerektiğini belirtti.
2025'TE SİSTEM KAZANDI, YATIRIMCI KAYBETTİ
İslam Memiş, özellikle 2025 yılı içinde yatırımcıların büyük kayıplar yaşadığına dikkat çekti. Borsa, döviz ve kripto paraya yatırım yapanların beklediği kazancı elde edemediğini söyleyen Memiş, “Bu dönemde kazanan silah tüccarları oldu. Küçük yatırımcı ise sadece izledi” dedi. “Bu süreçte zengin olmayı beklemeyin” diyerek yatırımcıları uyardı.
ALTIN, PLATİN VE PALADYUM ÖNE ÇIKACAK
Gelecekte değer kazanacak yatırım araçlarına da değinen Memiş, dolar ve euronun artık yatırım aracı olmaktan çıktığını ifade etti. Çin Yuanı, altın, platin ve paladyumun ön plana çıkacağını belirtti. Küçük yatırımcıların finansal okuryazarlık düzeyini artırmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, bilgiye dayalı yatırım yapmayanların kriz dönemlerinde daha ağır kayıplar yaşayabileceğini söyledi.
“EV ALMAK GERÇEK YATIRIMDIR”
Memiş, Türkiye'de yatırım konusunda yapılan hatalara da dikkat çekti. Altın ya da konut fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair soruları yanlış bulduğunu söyleyen Memiş, “Önemli olan paranızın satın alma gücüdür. Fiyatlar değil, alım gücü belirleyicidir” ifadelerini kullandı. Özellikle ev sahibi olmayanlara çağrıda bulunan Memiş, “Evinizi bir an önce alın. Gerçek varlık budur” dedi.
PETROLDE HÜRMÜZ TEHLİKESİ: LİTRE FİYATLARI KATLANABİLİR
Bölgesel krizlerin enerji piyasalarına etkisine de değinen Memiş, Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda petrolün varil fiyatının 100 doları aşacağını ve Türkiye'de benzin fiyatlarının iki katına çıkabileceğini söyledi. Bu senaryoda altın fiyatlarında da sert yükselişler yaşanacağını öngören Memiş, “Bugün gerçek bir savaş fiyatlaması yapılmıyor. Eğer yapılsaydı gram altın 6.000 TL seviyesinde olurdu” ifadelerini kullandı.