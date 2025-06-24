Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur

"MERKEZ BANKALARI YILLARDIR ALTIN BİRİKTİRİYOR"

İslam Memiş’e göre merkez bankalarının son yıllarda tonlarca altın toplaması tesadüf değil. Bu bir stratejinin parçası. “Finansal alt yapılar savaşlardan önce oluşturuldu” diyen Memiş, dünyada yaşanan çatışmaların aslında küresel bir ekonomik planın yansıması olduğunu savundu. 2030 yılına kadar küresel çapta “büyük bir finansal reset” planlandığını ifade eden Memiş, yatırımcıların artık geleneksel araçlardan uzak durması gerektiğini belirtti.