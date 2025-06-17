Araç Kullanırken Tasarrufun Şifresi: Klima mı Cam mı? Cevabı Çok Şaşırttı

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte araç kullanmak birçok sürücü için daha zorlu hale geldi. Kavurucu sıcaklarda serin kalmak isteyenlerin aklında ise sıkça sorulan bir soru var: Yolda giderken klima mı kullanmalı, yoksa camları açmak mı daha ekonomik? Yapılan araştırmalar, bu sorunun net bir yanıtı olmadığını ortaya koyuyor.

Araç Kullanırken Tasarrufun Şifresi: Klima mı Cam mı? Cevabı Çok Şaşırttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, yakıt tüketimi üzerindeki etkinin, aracın hızı, dış ortam sıcaklığı ve sürüş biçimi gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu belirtiyor.
ABD merkezli Consumer Reports tarafından yapılan testlerde, otomobil klimasının yakıt verimliliğini ortalama yüzde 10 oranında düşürdüğü ortaya kondu. Fakat alternatif olarak tercih edilen cam açma yöntemi de sanıldığı kadar masum değil. Özellikle yüksek hızlarda camların açık olması, aracın aerodinamiğini bozarak hava direncini artırıyor ve motoru daha fazla zorlayarak yakıt tüketimini yükseltiyor.

Araç Kullanırken Tasarrufun Şifresi: Klima mı Cam mı? Cevabı Çok Şaşırttı - Resim : 1

88 KM/S EŞİĞİ KRİTİK

Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) tarafından yayımlanan kapsamlı bir çalışmaya göre, 88 kilometre/saat hızı geçen araçlarda camların açık olması, yakıt ekonomisinde yüzde 20’ye varan kayıplara yol açabiliyor. Bu nedenle sürücülere hızlarına göre şu önerilerde bulunuluyor:

Şehir içi – 60 km/s altı: Cam açmak, klimanın yükünü almadan serin kalmak için ekonomik bir yöntem olabilir.

60-80 km/s arası: İki yöntem arasında büyük fark gözlenmeyebilir. Hafif klima kullanımı tercih edilebilir.

80 km/s ve üzeri: Camların açık olması hava direncini ciddi oranda artırır. Bu hızlarda klima kullanımı daha tasarruflu hale gelir.

YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTACAK İPUÇLARI

Sadece hangi yöntemin tercih edildiği değil, nasıl kullanıldığı da yakıt tasarrufunda önemli bir etken. İşte uzmanlardan bazı öneriler:

Klimayı en düşük sıcaklıkta ve en yüksek fan seviyesinde değil, kademeli olarak kullanmak tüketimi dengeler.

Aracı çalıştırmadan önce camları kısa süre açık bırakarak içerideki sıcak havayı tahliye etmek, klimanın ilk yükünü azaltır.

İç hava sirkülasyon modu, aracın içini daha hızlı soğutur ve motor üzerindeki yükü düşürerek yakıt harcamasını sınırlar.

Araç Kullanırken Tasarrufun Şifresi: Klima mı Cam mı? Cevabı Çok Şaşırttı - Resim : 2

TASARRUF SÜRÜCÜNÜN KARARINDA GİZLİ

Sonuç olarak, "cam mı klima mı?" sorusunun tek bir cevabı yok. Hangi yöntemin daha ekonomik olduğu, anlık sürüş koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmeli. Doğru zamanlama ve bilinçli kullanım ile hem yakıttan hem de aracın performansından en iyi verim alınabiliyor.

BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi YaratacakBYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi YaratacakEkonomi

Ne Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! Gri Metal Atağa Kalktı, Zirveye Göz DiktiNe Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! Gri Metal Atağa Kalktı, Zirveye Göz DiktiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Araba Otomobil
Yeni Trafik Levhası Resmen Tanıtıldı! Çoğu Kişi Bunun Anlamını Bilmiyor Yeni Trafik Levhası Resmen Tanıtıldı! Çoğu Kişi Bunun Anlamını Bilmiyor
Mevduat Faizi Getirisinde Son Durum: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? Mevduat Faizi Getirisinde Son Durum: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?
Karne Haftasında Yoklama Alınıyor mu? Okullarda Son Hafta Devamsızlık Yapılır mı? Karne Haftasında Yoklama Alınıyor mu?
Hazine'den Tahvil İhalelerinde 78,9 Milyar Liralık Borçlanma Hazine'den Tahvil İhalelerinde 78,9 Milyar Liralık Borçlanma
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı
Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Avrupa Kapıda Kuyruk Oluyor, Yiyen Hayran Kalıyor Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Yiyen Hayran Kalıyor
Türk Tekstil Sektörünün Öncüsü Tarihe Karışıyor! Türk Tekstil Sektörünün Öncüsü Tarihe Karışıyor!
BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak
Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor: 18 Yıllık Devir Sona Erdi Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor