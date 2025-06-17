Araç Kullanırken Tasarrufun Şifresi: Klima mı Cam mı? Cevabı Çok Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, yakıt tüketimi üzerindeki etkinin, aracın hızı, dış ortam sıcaklığı ve sürüş biçimi gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu belirtiyor.

ABD merkezli Consumer Reports tarafından yapılan testlerde, otomobil klimasının yakıt verimliliğini ortalama yüzde 10 oranında düşürdüğü ortaya kondu. Fakat alternatif olarak tercih edilen cam açma yöntemi de sanıldığı kadar masum değil. Özellikle yüksek hızlarda camların açık olması, aracın aerodinamiğini bozarak hava direncini artırıyor ve motoru daha fazla zorlayarak yakıt tüketimini yükseltiyor.

88 KM/S EŞİĞİ KRİTİK

Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) tarafından yayımlanan kapsamlı bir çalışmaya göre, 88 kilometre/saat hızı geçen araçlarda camların açık olması, yakıt ekonomisinde yüzde 20’ye varan kayıplara yol açabiliyor. Bu nedenle sürücülere hızlarına göre şu önerilerde bulunuluyor:

Şehir içi – 60 km/s altı: Cam açmak, klimanın yükünü almadan serin kalmak için ekonomik bir yöntem olabilir.

60-80 km/s arası: İki yöntem arasında büyük fark gözlenmeyebilir. Hafif klima kullanımı tercih edilebilir.

80 km/s ve üzeri: Camların açık olması hava direncini ciddi oranda artırır. Bu hızlarda klima kullanımı daha tasarruflu hale gelir.

YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTACAK İPUÇLARI

Sadece hangi yöntemin tercih edildiği değil, nasıl kullanıldığı da yakıt tasarrufunda önemli bir etken. İşte uzmanlardan bazı öneriler:

Klimayı en düşük sıcaklıkta ve en yüksek fan seviyesinde değil, kademeli olarak kullanmak tüketimi dengeler.

Aracı çalıştırmadan önce camları kısa süre açık bırakarak içerideki sıcak havayı tahliye etmek, klimanın ilk yükünü azaltır.

İç hava sirkülasyon modu, aracın içini daha hızlı soğutur ve motor üzerindeki yükü düşürerek yakıt harcamasını sınırlar.

TASARRUF SÜRÜCÜNÜN KARARINDA GİZLİ

Sonuç olarak, "cam mı klima mı?" sorusunun tek bir cevabı yok. Hangi yöntemin daha ekonomik olduğu, anlık sürüş koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmeli. Doğru zamanlama ve bilinçli kullanım ile hem yakıttan hem de aracın performansından en iyi verim alınabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi