Mevduat Faizi Getirisinde Son Durum: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?

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Ancak Kurban Bayramı sonrasında bankalar, sınırlı da olsa faiz oranlarında aşağı yönlü güncellemeye gitti. Bazı bankalar, uyguladıkları mevduat faizlerinde yaklaşık 1 puanlık indirime giderken, piyasadaki en yüksek faiz oranı yüzde 53 seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor.

Peki bugün itibarıyla 350 bin TL'lik birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran bir yatırımcı ne kadar kazanç sağlayabiliyor? İşte 17 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankalara göre güncel oranlar ve beklenen net kazançlar:

BANKALARA GÖRE 350 BİN LİRANIN AYLIK GETİRİSİ

Akbank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 362.780 TL

Net Kazanç: 12.780 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 362.780 TL

Net Kazanç: 12.780 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 362.911 TL

Net Kazanç: 12.911 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 363.563 TL

Net Kazanç: 13.563 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 362.259 TL

Net Kazanç: 12.259 TL

ING Türkiye

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 363.302 TL

Net Kazanç: 13.302 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 360.302 TL

Net Kazanç: 10.302 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 360.955 TL

Net Kazanç: 10.955 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %35

Vade Sonu Tutar: 359.129 TL

Net Kazanç: 9.129 TL

Kaynak: Haber Merkezi