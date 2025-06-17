Mevduat Faizi Getirisinde Son Durum: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?
Türkiye’de uygulanan sıkı para politikaları ve Türk Lirası’nı destekleyen adımlar, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürdürdüğü parasal sıkılaşma politikaları sayesinde, mevduat faizleri yılın ilk yarısında önemli oranda artış göstermişti.
Ancak Kurban Bayramı sonrasında bankalar, sınırlı da olsa faiz oranlarında aşağı yönlü güncellemeye gitti. Bazı bankalar, uyguladıkları mevduat faizlerinde yaklaşık 1 puanlık indirime giderken, piyasadaki en yüksek faiz oranı yüzde 53 seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor.
Peki bugün itibarıyla 350 bin TL'lik birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran bir yatırımcı ne kadar kazanç sağlayabiliyor? İşte 17 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankalara göre güncel oranlar ve beklenen net kazançlar:
BANKALARA GÖRE 350 BİN LİRANIN AYLIK GETİRİSİ
Akbank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 362.780 TL
Net Kazanç: 12.780 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 362.780 TL
Net Kazanç: 12.780 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 362.911 TL
Net Kazanç: 12.911 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 363.563 TL
Net Kazanç: 13.563 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 362.259 TL
Net Kazanç: 12.259 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 363.302 TL
Net Kazanç: 13.302 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 360.302 TL
Net Kazanç: 10.302 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 360.955 TL
Net Kazanç: 10.955 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 359.129 TL
Net Kazanç: 9.129 TL
Kaynak: Haber Merkezi