Hazine'den Tahvil İhalelerinde 78,9 Milyar Liralık Borçlanma

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İlk ihalede, 4 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz oranı yüzde 12,47 olarak belirlendi.

Toplamda 81 milyar 751 milyon liralık nominal teklifin geldiği ihalede, 50 milyar 419 milyon liralık nominal satış yapılırken, net satış tutarı 47 milyar 98,6 milyon lira oldu. Kamu kurumlarından gelen 2,5 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Ayrıca piyasa yapıcı bankalardan 28 milyar 332 milyon liralık talep alındı ve bu kesime 17 milyar liralık tahvil satışı gerçekleştirildi.

SABİT KUPONLU TAHVİLE DÜŞÜK SATIŞ

İkinci ihalede ise 9 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede basit faiz yüzde 31,74, bileşik faiz ise yüzde 34,26 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 26 milyar 200 milyon liraya ulaştığı ihalede, 6 milyar 219 milyon liralık nominal satış gerçekleştirildi. Net satış ise 5 milyar 794,1 milyon lira oldu. Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılardan 12 milyar 129 milyon liralık teklif alınırken, bu kesime 6,5 milyar liralık satış yapıldı.

TOPLAM BORÇLANMA 78,9 MİLYAR LİRAYI BULDU

Her iki ihalenin ardından Hazine'nin toplam borçlanma tutarı 78 milyar 892,7 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, son dönemdeki yüksek borçlanma ihtiyacının ve yatırımcı ilgisinin çarpıcı bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Kaynak: AA