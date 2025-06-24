Canan Karatay’dan Zihin Açan Kahvaltı Önerisi! Çinliler Zekasını Buna Borçlu

HAŞLANMIŞ YUMURTA ŞART DEĞİL

Karatay, yumurtanın haşlanmış haliyle tüketilmesinin en sağlıklı yöntemlerden biri olduğunu belirtse de, haşlanmış yumurta sevmeyenler için farklı alternatiflerin de mümkün olduğunu ifade etti. Rafadan, kayısı kıvamında ya da düşük ısıda tereyağında pişirilmiş yumurtalar öneriler arasında yer aldı. Yumurtanın sarısı ve beyazının birlikte tüketilmesinin önemine de dikkat çekildi.

KARATAY USULÜ KAHVALTIDA NELER VAR?

Prof. Dr. Canan Karatay’a göre sağlıklı bir kahvaltı şu şekilde hazırlanmalı:

2 adet az pişmiş yumurta: Rafadan, kayısı ya da saf tereyağında pişmiş olarak tüketilebilir.

1 avuç içi kadar peynir: Az tuzlu, koyun, keçi ya da inek sütünden yapılmış doğal peynirler tercih edilmeli.

Çiğ kuruyemiş: Kavrulmamış ve tuzsuz fındık, ceviz, badem ya da fıstık öneriliyor.

10-15 adet az tuzlu zeytin: Üzerine zeytinyağı, limon ve baharat eklenebilir.

Taze sebzeler: Domates, biber, salatalık, roka, maydanoz gibi yeşillikler sofrada mutlaka yer almalı.

İçecek olarak: Limonlu su, şekersiz çay ya da katkısız süt öneriliyor.