Canan Karatay’dan Zihin Açan Kahvaltı Önerisi! Çinliler Zekasını Buna Borçlu
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltının zihin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Özellikle çocuklar, hamileler ve yeni doğum yapan kadınlar için yumurtanın vazgeçilmez bir besin olduğunu belirten Canan Karatay, yumurtanın hem hafızayı hem de genel bilişsel performansı artırdığını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay, yumurtanın yalnızca bir kahvaltılık değil, tam anlamıyla “süper bir besin” olduğunu ifade etti. Türkiye’de geçmişte lohusalara günlük 10 yumurta verildiğini hatırlatan Karatay, benzer uygulamanın günümüzde Çin’de yaygın olarak sürdüğünü söyledi. Karatay’a göre Çinlilerin zeka gelişimini borçlu oldukları temel gıda, günde tüketilen yüksek miktarda yumurta.
HAŞLANMIŞ YUMURTA ŞART DEĞİL
Karatay, yumurtanın haşlanmış haliyle tüketilmesinin en sağlıklı yöntemlerden biri olduğunu belirtse de, haşlanmış yumurta sevmeyenler için farklı alternatiflerin de mümkün olduğunu ifade etti. Rafadan, kayısı kıvamında ya da düşük ısıda tereyağında pişirilmiş yumurtalar öneriler arasında yer aldı. Yumurtanın sarısı ve beyazının birlikte tüketilmesinin önemine de dikkat çekildi.
KARATAY USULÜ KAHVALTIDA NELER VAR?
Prof. Dr. Canan Karatay’a göre sağlıklı bir kahvaltı şu şekilde hazırlanmalı:
2 adet az pişmiş yumurta: Rafadan, kayısı ya da saf tereyağında pişmiş olarak tüketilebilir.
1 avuç içi kadar peynir: Az tuzlu, koyun, keçi ya da inek sütünden yapılmış doğal peynirler tercih edilmeli.
Çiğ kuruyemiş: Kavrulmamış ve tuzsuz fındık, ceviz, badem ya da fıstık öneriliyor.
10-15 adet az tuzlu zeytin: Üzerine zeytinyağı, limon ve baharat eklenebilir.
Taze sebzeler: Domates, biber, salatalık, roka, maydanoz gibi yeşillikler sofrada mutlaka yer almalı.
İçecek olarak: Limonlu su, şekersiz çay ya da katkısız süt öneriliyor.
ŞEKERLİ VE PAKETLİ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN
Karatay, kahvaltıda simit, poğaça, reçel, hazır meyve suları ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirterek, bu tür ürünlerin metabolizmayı yavaşlattığını ve zihinsel performansa olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi.
BİLİNÇLİ BESLENME GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİR
Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamaları, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının yalnızca fiziksel değil zihinsel gelişim için de ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Karatay’a göre, doğru beslenme alışkanlıkları çocukluk döneminde kazanılmalı ve ömür boyu sürdürülmeli.