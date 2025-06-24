İsrail-İran Geriliminde Son Durum! Ateşkes Başladı mı?

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İsrail-İran savaşında sona gelindi. ABD Başkanı Trump'ın 'Ateşkes sağlandı' açıklamasına İran'dan önce yalanlama geldi. İsrail'e füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında “tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlandığı” yönündeki açıklaması, İran tarafından sabah saatlerinde sert bir dille yalanlandı. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'ATEŞKES TEKLİFİ YOK'

Yetkili, “ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planı tamamen yanlıştır ve kamuoyunu bölgedeki üslerine saldırıyla ABD'nin son zamanlarda yaşadığı aşağılanmadan uzaklaştırmak amacıyla önerilmiştir” ifadelerini kullandı. İranlı yetkili ayrıca, herhangi bir ateşkes teklifinin kendilerine iletilmediğini belirtti.

Tahran yönetimi, ateşkes söylentilerini “medya oyunu” olarak değerlendirdi. İsmi açıklanmayan aynı yetkili, “Bu medya atmosferine yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti, önümüzdeki birkaç saat içinde siyonist rejime bu iddianın yanlışlığını uygulamada ve sahada gösterecektir” açıklamasını yaptı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkese dair herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını ifade etti. Erakçi, “Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil” dedi.

Buna karşın İranlı Bakan, Tahran'ın çatışmaları tamamen tırmandırma niyetinde olmadığını da belirtti. “Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur” sözleriyle diplomatik kapıyı açık bıraktı.

Erakçi, İran’ın nihai kararını daha sonra vereceğini ve askeri operasyonların geleceği hakkında ülke yönetiminin durum değerlendirmesi yapacağını belirtti. İran tarafı, İsrail'in ilk saldırgan taraf olduğunu ve mevcut gerginliğin kaynağının Tel Aviv yönetimi olduğunu yineledi.

TEL AVİV'E YENİ SALDIRI

Öte yandan İran'ın İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattığı bildirildi. Bir saatte 3 füzeli saldırı düzenlendi. Tel Aviv'de patlama sesleri duyulurken, Birüssebi (Berşeva) kentinde 7 katlı bir binanın vurulduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi. İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 olmak üzere 6 füzenin fırlatıldığını duyurdu. Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Berşeva'da 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı başlatıldı



📌Füzelerden bazıları yerleşim yerlerine isabet ettihttps://t.co/pMQeBJ8qkm pic.twitter.com/5wyRnbDdCv — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 24, 2025

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'de saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan 3'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtildi.

ATEŞKES BAŞLADI

Füze saldırısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu. Duyuruda, "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İsrail tarafı ateşkes konusunda sessizliğini koruyor.

Kaynak: AA