Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi
Tatile gidecekler dikkat! Dışarıdan bakıldığında rüya gibi görünen o tatil rotaları, aslında büyük bir tuzağın parçası olabilir. Mastercard en tehlikeli tatil yerlerini açıklandı. Listeye Türkiye'den de 2 şehir girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil hazırlıkları hız kazanırken, Mastercard Economics Institute tarafından yayımlanan dikkat çekici bir araştırma, turistlerin en çok dolandırıcılıkla karşılaştığı tatil rotalarını ortaya koydu. "Tehlikeli tatil noktaları" başlığıyla yayımlanan listede yer alan Türk şehirleri ise şaşkınlık yarattı.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ŞEHİRLERİ BELİRLENDİ
Araştırmada dünya genelinde turistleri hedef alan dolandırıcılık türleri ve en çok şikayet gelen şehirler listelendi. Rapora göre, bazı şehirlerde dolandırıcılar turist akınını fırsata çevirerek yaygın yöntemlerle binlerce kişiyi mağdur ediyor.
LİSTEYE TÜRKİYE'DEN 2 ŞEHİR GİRDİ
Yayımlanan listede Türkiye’den İstanbul ve Antalya dikkat çeken iki şehir oldu. İstanbul’un, özellikle taksi dolandırıcılığı vakalarıyla öne çıktığı belirtilirken, Antalya’da ise sahte konaklama ilanları büyük risk oluşturuyor.
İstanbul’da turistlerin en sık karşılaştığı durumlar arasında yüksek ücret talepleri, ayarlanmış taksimetreler ve uzun güzergahlarla yapılan kazanç manipülasyonları yer alıyor. Bu durum, İstanbul’u Bangkok, Jakarta ve Londra gibi şehirlerle birlikte “yüksek riskli” gruba dahil ediyor.
ANTALYA’DA SAHTE İLAN DOLANDIRILIĞI ZİRVEDE
Antalya ise özellikle internet üzerindeki sahte villa ve otel ilanlarıyla öne çıkıyor. Dolandırıcılar, tatilcilerden ön ödeme alıp daha sonra tamamen ortadan kayboluyor. Bu yöntemle her yıl binlerce kişi mağdur ediliyor. Antalya, bu yönüyle Tayland’ın Phuket bölgesiyle birlikte en riskli tatil bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.
TATİL PLANI YAPACAKLAR DİKKAT
Mastercard’ın yayımladığı rapor yalnızca Türkiye’yi değil, dünya çapındaki popüler tatil bölgelerini de kapsıyor. Seyahatseverlerin bu gibi riskli şehirlerde daha dikkatli olmaları, doğrulanmamış platformlardan rezervasyon yapmamaları ve yerel ulaşımda lisanslı araçları tercih etmeleri öneriliyor.