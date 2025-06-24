Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil hazırlıkları hız kazanırken, Mastercard Economics Institute tarafından yayımlanan dikkat çekici bir araştırma, turistlerin en çok dolandırıcılıkla karşılaştığı tatil rotalarını ortaya koydu. "Tehlikeli tatil noktaları" başlığıyla yayımlanan listede yer alan Türk şehirleri ise şaşkınlık yarattı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ŞEHİRLERİ BELİRLENDİ

Araştırmada dünya genelinde turistleri hedef alan dolandırıcılık türleri ve en çok şikayet gelen şehirler listelendi. Rapora göre, bazı şehirlerde dolandırıcılar turist akınını fırsata çevirerek yaygın yöntemlerle binlerce kişiyi mağdur ediyor.