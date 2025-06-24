Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi

Tatile gidecekler dikkat! Dışarıdan bakıldığında rüya gibi görünen o tatil rotaları, aslında büyük bir tuzağın parçası olabilir. Mastercard en tehlikeli tatil yerlerini açıklandı. Listeye Türkiye'den de 2 şehir girdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Tatil İstanbul
Son Güncelleme:
Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi - Resim: 1

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil hazırlıkları hız kazanırken, Mastercard Economics Institute tarafından yayımlanan dikkat çekici bir araştırma, turistlerin en çok dolandırıcılıkla karşılaştığı tatil rotalarını ortaya koydu. "Tehlikeli tatil noktaları" başlığıyla yayımlanan listede yer alan Türk şehirleri ise şaşkınlık yarattı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ŞEHİRLERİ BELİRLENDİ

Araştırmada dünya genelinde turistleri hedef alan dolandırıcılık türleri ve en çok şikayet gelen şehirler listelendi. Rapora göre, bazı şehirlerde dolandırıcılar turist akınını fırsata çevirerek yaygın yöntemlerle binlerce kişiyi mağdur ediyor.

1 4
Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi - Resim: 2

LİSTEYE TÜRKİYE'DEN 2 ŞEHİR GİRDİ

Yayımlanan listede Türkiye’den İstanbul ve Antalya dikkat çeken iki şehir oldu. İstanbul’un, özellikle taksi dolandırıcılığı vakalarıyla öne çıktığı belirtilirken, Antalya’da ise sahte konaklama ilanları büyük risk oluşturuyor.

İstanbul’da turistlerin en sık karşılaştığı durumlar arasında yüksek ücret talepleri, ayarlanmış taksimetreler ve uzun güzergahlarla yapılan kazanç manipülasyonları yer alıyor. Bu durum, İstanbul’u Bangkok, Jakarta ve Londra gibi şehirlerle birlikte “yüksek riskli” gruba dahil ediyor.

2 4
Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi - Resim: 3

ANTALYA’DA SAHTE İLAN DOLANDIRILIĞI ZİRVEDE

Antalya ise özellikle internet üzerindeki sahte villa ve otel ilanlarıyla öne çıkıyor. Dolandırıcılar, tatilcilerden ön ödeme alıp daha sonra tamamen ortadan kayboluyor. Bu yöntemle her yıl binlerce kişi mağdur ediliyor. Antalya, bu yönüyle Tayland’ın Phuket bölgesiyle birlikte en riskli tatil bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.

3 4
Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi - Resim: 4

TATİL PLANI YAPACAKLAR DİKKAT

Mastercard’ın yayımladığı rapor yalnızca Türkiye’yi değil, dünya çapındaki popüler tatil bölgelerini de kapsıyor. Seyahatseverlerin bu gibi riskli şehirlerde daha dikkatli olmaları, doğrulanmamış platformlardan rezervasyon yapmamaları ve yerel ulaşımda lisanslı araçları tercih etmeleri öneriliyor.

4 4