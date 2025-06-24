Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu
Konut piyasasında son dönemde yükselen kira fiyatları ve artan uyuşmazlıklara şimdi de dijital ilan platformlarının uyguladığı yüksek ücretler eklendi. Emlak ofislerinden talep edilen ilan ücretlerinin son 5 yılda 20 kat artması, sektör genelinde ciddi bir ekonomik baskı oluştururken, bu maliyetin dolaylı yoldan kiracılara ve ev sahiplerine de yansıtıldığı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2020 yılında yaklaşık 200 ilan için ortalama 4.500 TL ödeyen emlak ofisleri, bugün aynı ilan sayısı için 100 bin TL’yi bulan faturalarla karşı karşıya kalıyor. Bazı platformların ilan başına 3.000 TL’ye kadar çıkan talepleri, emlakçılar tarafından "fahiş ve denetimsiz" olarak değerlendiriliyor.
TİCARET BAKANLIĞI’NA ON BİNLERCE ŞİKAYET
Artan maliyetler nedeniyle emlak ofislerinden Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu’na yapılan şikayetlerin sayısı 10 bini aştı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği, ilan sitelerine karşı denetim çağrısını yineleyerek yetkililerin sessizliğinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
REKABET KURUMU CEZA KESTİ, TARTIŞMALAR BİTMEDİ
2023 yılında Rekabet Kurumu, sektördeki en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL ceza uygulasa da, emlak temsilcilerine göre bu yaptırım yeterli olmadı. Yüksek ücret politikalarının devam etmesi, sektörde denetim eksikliği eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.
“İLAN ÜCRETLERİ BELİRLİ KURULLARCA DENETLENMELİ”
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamında ilan platformlarının da denetim altına alınması gerektiğini belirterek, “Her yıl ilan ücretlerini belirleyecek ve gözden geçirecek bir denetim kurulu oluşturulmalı” önerisini paylaştı.
“SEKTÖR YALNIZ BIRAKILDI” TEPKİSİ
Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam da yaptığı açıklamada, “Binlerce emlak danışmanı büyük mali baskı altında. Devletten bu soruna dair somut adım bekliyoruz. Artık bu yükün altından kalkamıyoruz” ifadelerini kullandı.
VATANDAŞ DA MALİYETTEN PAYINI ALIYOR
Sektör temsilcileri, ilan platformlarının uyguladığı ücret artışlarının yalnızca emlakçıları değil, aynı zamanda vatandaşları da doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Yükselen giderlerin, hem kira bedellerine hem de konut satış fiyatlarına dolaylı olarak yansıdığı belirtiliyor. Böylece oluşan maliyet zinciri, konut piyasasında fiyatların daha da yükselmesine yol açıyor.