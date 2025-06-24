Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu

VATANDAŞ DA MALİYETTEN PAYINI ALIYOR

Sektör temsilcileri, ilan platformlarının uyguladığı ücret artışlarının yalnızca emlakçıları değil, aynı zamanda vatandaşları da doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Yükselen giderlerin, hem kira bedellerine hem de konut satış fiyatlarına dolaylı olarak yansıdığı belirtiliyor. Böylece oluşan maliyet zinciri, konut piyasasında fiyatların daha da yükselmesine yol açıyor.