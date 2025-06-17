Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi, Sıralama Sizi Hayrete Düşürecek
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance (URAP) laboratuvarı tarafından hazırlanan yeni rapor, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki küresel konumunu gözler önüne serdi. Rapora göre, 2024 yılı itibarıyla dünyada saygın 11 akademik sıralama kuruluşunun hazırladığı listelerde Türkiye’den 16 üniversite, en az bir listede ilk 500'e girmeyi başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 3 ayrı sıralamada ilk 500'e girerek en fazla listede yer alan Türk üniversiteleri oldu. ODTÜ, QS sıralamasında 285, RUR listesinde 188 ve THE listesinde 375. sıradan giriş yaparken; Koç Üniversitesi QS'de 401, RUR'da 154, THE'de 375. sırada yer aldı. Hacettepe ve Boğaziçi üniversiteleri de benzer şekilde üç ayrı küresel sıralamada öne çıktı.
TÜRKİYE'DEN 7 ÜNİVERSİTE TÜM SIRALAMALARDA YER ALDI
Rapora göre, Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri, 11 sıralama kuruluşunun yayımladığı listelerin tamamında kendilerine yer buldu. Bu kurumlar, sadece ilk 500 sıralamalarında değil, genel listelerde de güçlü bir akademik profil sergiledi.
10 SIRALAMADA YER ALAN ÜNİVERSİTELER ARASINDA TANIDIK İSİMLER
Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Yıldız Teknik, Erciyes, Marmara, Dokuz Eylül, Çukurova ve Gazi üniversiteleri de 10 uluslararası sıralamaya girerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN KÜRESEL SIRALAMALARDAN GÖRÜNÜMÜ
Fırat, Akdeniz, Sakarya, Karadeniz Teknik, Sabancı, Bursa Uludağ, Gebze Teknik ve Süleyman Demirel üniversiteleri 9 ayrı listede yer aldı. İstanbul-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Kocaeli, Eskişehir Osmangazi, Çankaya üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ise 8 sıralamaya girmeyi başardı. Toplamda, Türkiye’den 57 üniversite en az bir sıralamaya dâhil oldu.
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNDEN SADECE 12’Sİ İLK 500’DE
Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yalnızca 12’si 2024 dünya sıralamalarında ilk 500’e girebildi. Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri tüm sıralama kuruluşlarının listelerinde yer bulurken, 15 araştırma üniversitesi ise ilk 500 dışında kaldı.
YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASI BAŞARISI ARTIYOR
ODTÜ URAP tarafından derlenen bu veriler, Türkiye'nin yükseköğretim alanında uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam ettiğini ortaya koyarken, Türk üniversitelerinin küresel akademik rekabette daha etkin bir rol üstlendiğine işaret ediyor.