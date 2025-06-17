Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi, Sıralama Sizi Hayrete Düşürecek

TÜRKİYE'DEN 7 ÜNİVERSİTE TÜM SIRALAMALARDA YER ALDI

Rapora göre, Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri, 11 sıralama kuruluşunun yayımladığı listelerin tamamında kendilerine yer buldu. Bu kurumlar, sadece ilk 500 sıralamalarında değil, genel listelerde de güçlü bir akademik profil sergiledi.

10 SIRALAMADA YER ALAN ÜNİVERSİTELER ARASINDA TANIDIK İSİMLER

Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Yıldız Teknik, Erciyes, Marmara, Dokuz Eylül, Çukurova ve Gazi üniversiteleri de 10 uluslararası sıralamaya girerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.