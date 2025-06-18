BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak

Stella Li, verdiği bir röportajda, piyasada kalabilmek adına rakip firmalarla fiyat konusunda sürekli yarışmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yeni bir model piyasaya sürüldüğünde, diğer üreticilerin kısa sürede benzer segmentlerdeki araçları daha büyük boyutlarla ve 10 ila 20 bin yuan daha ucuz fiyatlarla satışa çıkardığını vurguladı. Bu agresif fiyatlandırma stratejilerinin, sektördeki sağlıklı gelişimi sekteye uğrattığını söyledi.