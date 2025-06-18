BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak
Çinli elektrikli otomobil devi BYD, yerel pazarda hızla artan fiyat rekabetine karşı endişelerini açıkça dile getirdi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Stella Li, mevcut fiyat indirimlerinin uzun vadede sektörü çıkmaza sürüklediğini belirtti. Li’ye göre, her geçen gün derinleşen bu fiyat yarışı, üreticiler için sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Stella Li, verdiği bir röportajda, piyasada kalabilmek adına rakip firmalarla fiyat konusunda sürekli yarışmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yeni bir model piyasaya sürüldüğünde, diğer üreticilerin kısa sürede benzer segmentlerdeki araçları daha büyük boyutlarla ve 10 ila 20 bin yuan daha ucuz fiyatlarla satışa çıkardığını vurguladı. Bu agresif fiyatlandırma stratejilerinin, sektördeki sağlıklı gelişimi sekteye uğrattığını söyledi.
BYD'DEN 22 MODELE BÜYÜK İNDİRİM
BYD, Mayıs ayının son günlerinde 22 farklı modelinde fiyatları ciddi oranda düşürdü. Bazı modellerde indirim oranları yüzde 30’u aşarken, bu hamlenin şirketin 2025 için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefine ulaşma çabasıyla doğrudan bağlantılı olduğu bildirildi.
Ancak şirketin bu yılın ilk dört ayında sadece yüzde 15'lik bir satış artışı yakalayabilmiş olması, hedeflere ulaşmanın kolay olmayacağını ortaya koydu. Bu tablo, BYD’yi daha agresif kampanyalar ve pazarlama stratejileri geliştirmeye zorluyor.
FİYAT SAVAŞI DİĞER MARKALARI HAREKETE GEÇİRDİ
BYD'nin başlattığı indirim dalgası kısa sürede piyasada domino etkisi yarattı. Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi önde gelen üreticiler de benzer fiyat düşüşlerine giderek rekabete dahil oldu. Bu durum, Çin otomotiv pazarında bir süredir devam eden fiyat savaşının yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor.
SEKTÖREL İSTİKRAR ALARM VERİYOR
Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, sektör genelindeki bu agresif fiyat politikalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sürekli azalan kâr marjlarının ve artan rekabetin, uzun vadede otomotiv sektörünün istikrarını tehdit edebileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.
BYD'nin çıkışı, sadece kendi geleceğini değil, Çin'in küresel otomobil üretimindeki liderlik konumunu da doğrudan etkileyebilecek önemli bir tartışmayı gündeme taşımış oldu.