Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor

Bir zamanlar mutfakların vazgeçilmezi olan kuru incir, artık sadece lezzetiyle değil, fiyatıyla da gündem yaratıyor. Pazarlarda ve kuruyemişçilerde kilosu 700 TL’ye yaklaşan kuru incir, sofralardan uzaklaşmaya başladı. Yüksek fiyatlar nedeniyle artık gramla satılan bu besin, adeta altınla yarışır hale geldi.

Uzmanlara göre kuraklık, artan üretim maliyetleri ve rekoltedeki düşüş kuru inciri lüks bir gıda haline getirdi. Özellikle Ege Bölgesi'nden çıkan kaliteli incirler iç piyasada az bulundukça fiyat daha da artıyor.