Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor
Kilosu 700 TL’ye dayanan kuru incir, altın gibi tartılıp avuçla satılıyor. Kuraklık, azalan üretim ve artan maliyetler fiyatları uçururken, uzmanlar bu besinin sağlık açısından hala vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar mutfakların vazgeçilmezi olan kuru incir, artık sadece lezzetiyle değil, fiyatıyla da gündem yaratıyor. Pazarlarda ve kuruyemişçilerde kilosu 700 TL’ye yaklaşan kuru incir, sofralardan uzaklaşmaya başladı. Yüksek fiyatlar nedeniyle artık gramla satılan bu besin, adeta altınla yarışır hale geldi.
Uzmanlara göre kuraklık, artan üretim maliyetleri ve rekoltedeki düşüş kuru inciri lüks bir gıda haline getirdi. Özellikle Ege Bölgesi'nden çıkan kaliteli incirler iç piyasada az bulundukça fiyat daha da artıyor.
"ALTIN GİBİ TARTIYORUZ, AVUÇLA SATIYORUZ"
Kuruyemiş satıcıları, geçmişte kilo kilo alınan kuru incirin artık gramla tercih edildiğini söylüyor. Bir esnaf durumu şöyle özetliyor:
"Eskiden müşteriler poşet poşet alırdı, şimdi 100 gram isteyen bile çok az. Artık neredeyse avuçla satıyoruz, resmen altın gibi tartıyoruz."
FİYATI CEP YAKIYOR AMA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Yüksek fiyatına rağmen kuru incir, sağlığa olan katkısıyla hâlâ kıymetini koruyor. İşte uzmanlara göre kuru incirin öne çıkan bazı faydaları:
Lif zengini: Sindirim sistemini destekler, kabızlığı önler.
Doğal şeker kaynağı: Hızlı enerji verir, tatlı krizlerine doğal çözüm sunar.
Kemik dostu: Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kemik sağlığını korur.
Bağışıklık destekçisi: Antioksidan etkisiyle vücut direncini artırır.
Demir kaynağı: Kansızlığa karşı özellikle kadınlar ve çocuklar için faydalıdır.
Uzmanlar kuru incirin günlük beslenmede yer almasının önemini vurgularken, porsiyon kontrolü konusunda da uyarıyor. Fazla tüketildiğinde kan şekerinde ani yükselmelere neden olabileceğini hatırlatıyorlar.