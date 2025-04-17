Ünlülerin Yeni Gözdesiydi, Sosyal Medya Platformu Bluesky İçin Flaş Hamle! İçinde Türkiye'den 59 Hesap Var

Popüler sosyal medya uygulaması X’in yerini almaya başlayan, ünlü isimlerin de kullandığı yeni uygulama Bluesky hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bluesky'a yaptırım uygulanması için bugüne kadar 59 hesap bildirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 13 hesabın ve bir tane de paylaşımın engellendiğini, Türkiye'den görünmez kılındığını duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlülerin Yeni Gözdesiydi, Sosyal Medya Platformu Bluesky İçin Flaş Hamle! İçinde Türkiye'den 59 Hesap Var

Son zamanlarda sosyal medya uygulaması X’in yerini almaya başlayan, Cem Yılmaz, Farah Zeynep Abdullah, Şahan Gökbakar, Demet Evgar gibi ünlü isimlerinde kullandığı sosyal medya platformu Bluesky’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Bluesky’a ilişkin dikkat çeken bir ‘engelleme talebi’ kararını duyurdu. Akdeniz, bugüne dek Türkiye'den Bluesky’a "59 hesap için erişim engelleme talebi" gönderildiğini açıkladı.

Ünlülerin Yeni Gözdesiydi, Sosyal Medya Platformu Bluesky İçin Flaş Hamle! İçinde Türkiye'den 59 Hesap Var - Resim : 1

Bu talepler arasında 13 hesabın ve 1 paylaşımın Türkiye’den görünmez kılındığını ifade eden Akdeniz, Bluesky’nin bu taleplerin yalnızca bir kısmını uygulamaya geçirdiğini söyledi.

'59 HESAP BİLDİRİLDİ'

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1. Dün Bluesky'ın kendisine gönderilen erişim engelleme kararlarını uygulamaya başladığı bilgisini paylaşmıştık. Bu sabah Engelliweb, ilk tespitleri paylaştı. Bluesky'a yaptırım uygulanması için bugüne kadar 59 hesap bildirilmiş gözüküyor.

2. Bluesky'a gönderilen talepler 8/A maddesi kapsamında verilmiş sulh ceza hakimlikleri kararlarına dayanıyor. Bluesky ise bu taleplerin hepsini yerine getirmemiş. Şimdilik, 13 hesabın ve bir tane de paylaşımın engellendiğini ve Türkiye'den görünmez kılındığını tespit ettik.

3. Bluesky BTK ve sulh ceza hakimliklerinin hedefine girmiş gözüküyor ve iletişim yolları açılmış. Bluesky kullanıcılara bildirim yapmaya başlamış fakat bu bildirimlerden, hesaplara hangi içerikten dolayı erişim engellendiği anlaşılmıyor.

Ünlülerin Yeni Gözdesiydi, Sosyal Medya Platformu Bluesky İçin Flaş Hamle! İçinde Türkiye'den 59 Hesap Var - Resim : 2

4. Bluesky'ın bilindiği kadarıyla henüz Türkiye'de temsilcisi yok. Bu yönde de bir açıklaması da yok. Fakat, 2023 ve 2024 yıllarında şeffaflık raporları yayınladı. 2024 raporunda, ilk defa kendisine gönderilen "hukuki taleplerle" ilgili bazı verileri de açıkladı.

5. 2024 raporunda Türkiye ile ilgili bir bilgi olmamakla birlikte, bizim de tespitlerimiz 2025 ile ilgili ve dolayısıyla Bluesky hesapları da artık sansürle karşı karşıya diyebiliriz. Hükümetin ifade özgürlüğüne müdahale ısrarı şekil değiştirerek tam gaz devam ediyor.

Ünlülerin Yeni Gözdesiydi, Sosyal Medya Platformu Bluesky İçin Flaş Hamle! İçinde Türkiye'den 59 Hesap Var - Resim : 3

ÜNLÜLERİN YENİ ROTASI OLMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolara ve boykota ssoyal medya hesaplarından destek veren ünlü isimler, hesaplarının askıya alınması sonrasında yeni sosyal medya platformu Bluesky’u kullanmaya başlamıştı.

Cem Yılmaz, Farah Zeynep Abdullah, Şahan Gökbakar, Demet Evgar’ın Bluesky hesabı olduğu öğrenilmişti.

Ünlülerin Yeni Gözdesiydi, Sosyal Medya Platformu Bluesky İçin Flaş Hamle! İçinde Türkiye'den 59 Hesap Var - Resim : 4

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda ‘Neyse bir yolu bulunur’ diyerek yeni platforma geçtiğini duyurmuştu.

Yeni platforma geçen ünlü isimler arasında ise Melis İşiten, Kalben, Müjde Uzman, Şebnem Bozoklu, Melek Mosso, Enis Arıkan, Sedef Avcı, Deniz Seki, Mesut Sure yer almıştı.

Ünlülerin Sosyal Medyada Yeni Rotası, Ne Instagram Ne de X, Artık Herkes OradaÜnlülerin Sosyal Medyada Yeni Rotası, Ne Instagram Ne de X, Artık Herkes OradaMagazin

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Bluesky Demet Evgar Cem Yılmaz
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