Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan son raporda, dünya genelinde ülkelerin borç yükleri detaylı şekilde ortaya kondu. Verilere göre, küresel düzeyde toplam brüt borç miktarı 102 trilyon doları aştı. Son 9 yılda bu borç yüküne 42,4 trilyon dolar daha eklendi. Rapor, ülkelerin hızla artan borçlanma eğilimlerinin küresel finansal istikrar üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD, Çin, Japonya ve İngiltere gibi büyük ekonomilerde borç seviyeleri rekor düzeye ulaşırken, Türkiye de listede yer aldı. Hanehalkı borçlarının giderek arttığına dikkat çekilen çalışmada, bireylerin krediye yönelmesinin temel etkenlerden biri olduğu ifade edildi.
BORÇLANMA, GELİRLERİN ÖTESİNE GEÇİYOR
Özellikle gelişmiş ülkelerde sunulan cazip kredi olanaklarının, bireylerin gelirlerinden fazla borçlanmasına neden olduğu vurgulandı. Bu eğilim, sadece bireylerin değil ülkelerin de finansal dengesini zorluyor. Hanehalkı borçlarının hızla yükseldiği ülkelerde düşük faiz politikaları ve tüketim alışkanlıkları da bu artışı körüklüyor.
BORÇTA LİDERLİK ABD’DE
Listenin başında 35,3 trilyon dolarlık brüt borçla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. ABD’yi 16,5 trilyon dolarla Çin ve 10,2 trilyon dolarla Japonya takip ediyor. İngiltere 3,7 trilyon dolarla 4. sırada bulunurken, Fransa 3,6 trilyon dolar, Hindistan ise 3,3 trilyon dolarla sıralamadaki yerini alıyor.
Almanya, İtalya ve Kanada da 3 trilyon doları aşan borç seviyeleriyle dikkat çekerken, Brezilya 1,9 trilyon dolarlık borçla ilk 10’u tamamlayan ülke oldu.
TÜRKİYE 27. SIRADA YER BULDU
IMF verilerine göre Türkiye, 338,8 milyar dolarlık brüt borçla 27. sırada yer aldı. Türkiye’nin borç seviyesi, gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olsa da artan küresel ekonomik baskılar, borçlanma eğilimlerinin gelişmekte olan ekonomiler üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor.
FİNANSAL SİSTEM RİSK ALTINDA
Uzmanlar, artan borç oranlarının sadece kamu maliyesi açısından değil, aynı zamanda bankacılık sektörü ve reel ekonomi için de ciddi riskler doğurduğu uyarısında bulunuyor. Özellikle hanehalkı borçlarındaki hızlı artışın, ödeme güçlüğü ve borç geri dönüşlerinde aksama riskini artırdığı belirtiliyor.
Küresel borç sorununun derinleştiğine işaret eden rapor, sürdürülebilir finansal politikaların ve sıkı mali disiplinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.