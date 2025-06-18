Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı

TÜRKİYE 27. SIRADA YER BULDU

IMF verilerine göre Türkiye, 338,8 milyar dolarlık brüt borçla 27. sırada yer aldı. Türkiye’nin borç seviyesi, gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olsa da artan küresel ekonomik baskılar, borçlanma eğilimlerinin gelişmekte olan ekonomiler üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor.

FİNANSAL SİSTEM RİSK ALTINDA

Uzmanlar, artan borç oranlarının sadece kamu maliyesi açısından değil, aynı zamanda bankacılık sektörü ve reel ekonomi için de ciddi riskler doğurduğu uyarısında bulunuyor. Özellikle hanehalkı borçlarındaki hızlı artışın, ödeme güçlüğü ve borç geri dönüşlerinde aksama riskini artırdığı belirtiliyor.

Küresel borç sorununun derinleştiğine işaret eden rapor, sürdürülebilir finansal politikaların ve sıkı mali disiplinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.