81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları

Yapılan düzenlemeyle birlikte, mirasın tapuda eşit şekilde paylaştırılması zorunluluğu artık kaldırıldı. Bu değişiklik, aile bireyleri arasında yaşanan miras gerginliklerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Yeni uygulamayla birlikte kardeşler, gayrimenkul devrini kendi aralarında yazılı bir anlaşma ile gerçekleştirebilecek. Üstelik bu işlemler için artık noter onayı da gerekmeyecek. Böylece miras paylaşımı daha hızlı ve sade bir süreç haline gelecek.