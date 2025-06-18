81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Miras paylaşımına ilişkin uzun süredir beklenen düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni uygulama ile tapu işlemlerinde önemli kolaylıklar devreye alınırken, mirasçıların karşı karşıya kaldığı hukuki zorlukların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Söz konusu değişiklik, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan düzenlemeyle birlikte, mirasın tapuda eşit şekilde paylaştırılması zorunluluğu artık kaldırıldı. Bu değişiklik, aile bireyleri arasında yaşanan miras gerginliklerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Yeni uygulamayla birlikte kardeşler, gayrimenkul devrini kendi aralarında yazılı bir anlaşma ile gerçekleştirebilecek. Üstelik bu işlemler için artık noter onayı da gerekmeyecek. Böylece miras paylaşımı daha hızlı ve sade bir süreç haline gelecek.
HİSSELİ TAPULARDA ORTAK KARAR ZORUNLULUĞU
Özellikle hisseli tapularla ilgili yapılan değişiklikler dikkat çekici. Artık bu tür taşınmazların satışı için tüm hissedarların onayı gerekecek. Tüm tarafların işlemlere bizzat katılması veya vekâlet yoluyla bir avukat aracılığıyla temsil edilmesi zorunlu hale geldi. Bu adımın, tapu işlemlerinde şeffaflığı ve hukuki güvenliği artırması bekleniyor.
MİRAS PAYLAŞIMINDA UZLAŞMA ÖN PLANDA OLACAK
Eski sistemde mirasın eşit bölünmesi yasal bir zorunluluktu. Ancak bu durum, aile üyeleri arasında ciddi uyuşmazlıklara yol açabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte mirasçılar arasında yazılı mutabakat yoluyla, kişisel tercihlere göre paylaşım yapılmasının önü açıldı. Uzmanlara göre, bu değişiklik aile içi ilişkileri koruma açısından önemli bir adım niteliğinde. Yazılı anlaşmalar sayesinde, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların büyük ölçüde azalacağı öngörülüyor.
HUKUKİ SÜREÇLER RAHATLAYACAK
Gayrimenkul hukukçuları ve noterler, getirilen düzenlemenin, miras süreçlerinde hem işlemleri sadeleştireceğini hem de dava risklerini azaltacağını belirtiyor. Özellikle noter onayı zorunluluğunun kaldırılması, işlemleri hızlandırırken, aile içi uzlaşıların önünü açıyor. Miras paylaşımı konusunda artan dava yükünün bu sayede hafiflemesi bekleniyor.