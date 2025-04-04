Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Gözaltı Sonrası Yeni Açıklama, İsteklerini Tek Tek Saydı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki protestolarına katılarak destek veren Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın Cevat’ı ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, dün gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot çağrısından değil 'kültür-sanat’ camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubunda yer almasından dolayı gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Oyuncu Sendikası ve meslektaşlarının adliyeye gelerek destek verdiği ünlü oyuncu serbest kalmasının ardından ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ paylaşımını yapmıştı.

SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ. — Cem Yiğit Üzümoğlu (@CemYUzumoglu) April 3, 2025

BU MEMLEKET BİZİM, GELECEK BİZİM

Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan yeni bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan ünlü oyuncu şunları söyledi: Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim, gelecek bizim.

Kaynak: Haber Merkezi