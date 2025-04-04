Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Gözaltı Sonrası Yeni Açıklama, İsteklerini Tek Tek Saydı

Dün gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan yeni bir paylaşım daha geldi. Üzümoğlu ‘Sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim, gelecek bizim’ diyerek seslendi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Gözaltı Sonrası Yeni Açıklama, İsteklerini Tek Tek Saydı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki protestolarına katılarak destek veren Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın Cevat’ı ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, dün gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Gözaltı Sonrası Yeni Açıklama, İsteklerini Tek Tek Saydı - Resim : 1

İstanbul Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot çağrısından değil 'kültür-sanat’ camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubunda yer almasından dolayı gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Gözaltı Sonrası Yeni Açıklama, İsteklerini Tek Tek Saydı - Resim : 2

Oyuncu Sendikası ve meslektaşlarının adliyeye gelerek destek verdiği ünlü oyuncu serbest kalmasının ardından ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ paylaşımını yapmıştı.

BU MEMLEKET BİZİM, GELECEK BİZİM

Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan yeni bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan ünlü oyuncu şunları söyledi: Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim, gelecek bizim.

Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Gözaltı Sonrası Yeni Açıklama, İsteklerini Tek Tek Saydı - Resim : 3

Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!Güncel

Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Açıklama! 'Mücadeleye Devam Edeceğiz'Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Açıklama! 'Mücadeleye Devam Edeceğiz'Güncel

Şakir Paşa Ailesinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan 'Saraçhane' Nöbeti... Tek Cümlesiyle Sosyal Medyayı SalladıŞakir Paşa Ailesinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan 'Saraçhane' Nöbeti... Tek Cümlesiyle Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına AlındıŞakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltı
Son Güncelleme:
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Acun Ilıcalı'nın Favori Şampiyonu Hilmi Cem Mutluluğa Bir Adım Daha Attı 'Survivor'ın Fırtınası'nın En Mutlu Günü
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Demet Akalın ile Gülben Ergen Arasında 'Engelleme' Krizi Ünlü İsimler Yine Birbirine Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!
TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor