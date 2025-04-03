Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Açıklama! 'Mücadeleye Devam Edeceğiz'

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Üzümoğlu, "Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda sözümüzü beyan etmekte özgürüz. Bunun önünde bir engel varsa da mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı, üniversite öğrencilerinin devam ettirdiği boykot çağrılarına destek veren ve bu sabah gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının nedeninin boykot paylaşımları değil; kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubu olduğu ifade edildi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Gerçek Gündem'e konuşan Üzümoğlu, "Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, sözümüzü fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Ve bunun önünde bir engel varsa da bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest BırakıldıCem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest BırakıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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