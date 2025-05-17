Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor

ÜNLÜ AROMALAR DA LİSTEYE GİRDİ

Geri çağırılan ürünler, ABD genelindeki çok sayıda dağıtım merkezine ulaştırılan ve 3 galonluk büyük ambalajlarda satılan dondurma çeşitlerini kapsıyor. Listede Rocky Road, Mocha Bademli Fudge, Fıstık Ezmeli ve Vanilyalı Dondurulmuş Yoğurt gibi pek çok beğenilen aroma yer alıyor. Özellikle 5.280 kutuluk büyük bir partiyi kapsayan vanilyalı dondurulmuş yoğurt ürünü dikkat çekiyor. Ürünlerin son tüketim tarihleri ise Mart ile Ekim 2026 arasında değişiyor.