Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor
ABD’li dondurma üreticisi Wells Enterprises, içinde sert plastik bulunma ihtimali nedeniyle 22 farklı dondurma ve yoğurt ürününü piyasadan toplatıyor. Tüketicilere, bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri çağrısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin önde gelen dondurma üreticilerinden Wells Enterprises, bazı ürünlerinde sert plastik parçası bulunabileceği şüphesiyle harekete geçti. Şirket, aralarında popüler aromaların da yer aldığı 22 farklı dondurma ve dondurulmuş yoğurt ürününü gönüllü olarak piyasadan çekme kararı aldı.
DONDURMALARDA BÜYÜK TEHLİKE
Merkezi Iowa’da bulunan Wells Enterprises tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geri çağırma kararının Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile koordineli şekilde alındığı belirtildi. FDA, geri çağrılan ürünleri "Sınıf II" kategorisinde değerlendirerek ciddi olmasa da geçici sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu sorunlar arasında ağız içi yaralanmaları, diş hasarları ve nadiren boğulma riski bulunuyor.
RAFLARLARDAN TEK TEK TOPLATILDI
Ürünlerin içinde yabancı cisim olarak sert plastik parçalarının bulunabileceği endişesi, Wells Enterprises'ı temkinli davranmaya itti. Tüketici sağlığını öncelik haline getiren şirket, söz konusu ürünleri raflardan çekme kararı aldı.
ÜNLÜ AROMALAR DA LİSTEYE GİRDİ
Geri çağırılan ürünler, ABD genelindeki çok sayıda dağıtım merkezine ulaştırılan ve 3 galonluk büyük ambalajlarda satılan dondurma çeşitlerini kapsıyor. Listede Rocky Road, Mocha Bademli Fudge, Fıstık Ezmeli ve Vanilyalı Dondurulmuş Yoğurt gibi pek çok beğenilen aroma yer alıyor. Özellikle 5.280 kutuluk büyük bir partiyi kapsayan vanilyalı dondurulmuş yoğurt ürünü dikkat çekiyor. Ürünlerin son tüketim tarihleri ise Mart ile Ekim 2026 arasında değişiyor.
SAKIN TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI
Wells Enterprises, tüketicilere ve satış noktalarına çağrıda bulunarak, ürünlerin üzerindeki parti numaralarının kontrol edilmesini ve şüpheli ürünlerin kullanılmamasını istedi. Geri çağrma sürecine dair tüm detaylar ise FDA’nın resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Geri Çağrılan Ürünlerden Bazıları Şunlar:
Rocky Road Aromalı Dondurma (Parti No: 50009)
Mocha Bademli Fudge Dondurma (Parti No: 50016)
Vanilyalı Dondurulmuş Yoğurt (Parti No: 50002)
Glenview Farms Fransız Vanilyalı Dondurma (Parti No: 50015)
Sysco Fransız Vanilyalı Dondurma (Parti No: 50025)