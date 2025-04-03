Ölümden Döndü! AKP'li Başkan Trafik Kazası Geçirdi

Bilecik'te AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım ölümden döndü. İki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı, Yıldırım ise kazayı yara alamadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ölümden Döndü! AKP'li Başkan Trafik Kazası Geçirdi

Bilecik kent merkezinden Pelitözü istikametine seyir halindeki AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım idaresindeki Togg marka cip, kavşakta Bekir A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Bekir A. idaresindeki otomobil, refüje çarparak takla attı.

Araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaranırken, AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın bulunduğu araçta 3 kişi kazayı emniyet kemerlerin takılı olmasından dolayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinde çekildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP Bilecik
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Sağanak Yağış Aydın’ı Vurdu Sağanak Yağış Aydın’ı Vurdu
Ters Dönen Otomobilden Sağ Kurtuldu Ters Dönen Otomobilden Sağ Kurtuldu
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun