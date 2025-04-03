Ölümden Döndü! AKP'li Başkan Trafik Kazası Geçirdi
Bilecik'te AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım ölümden döndü. İki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı, Yıldırım ise kazayı yara alamadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik kent merkezinden Pelitözü istikametine seyir halindeki AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım idaresindeki Togg marka cip, kavşakta Bekir A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Bekir A. idaresindeki otomobil, refüje çarparak takla attı.
Araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaranırken, AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın bulunduğu araçta 3 kişi kazayı emniyet kemerlerin takılı olmasından dolayı yara almadan atlattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinde çekildi.
Kaynak: İHA