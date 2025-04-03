Ters Dönen Otomobilden Sağ Kurtuldu

Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle ters dönen aracın şoförü yaralı olarak kurtuldu.

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Ters Dönen Otomobilden Sağ Kurtuldu

Kaza, Gümüşhane-Trabzon karayolu Harmancık köyü mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Trabzon istikametinden Gümüşhane yönüne giden 55 RA 855 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Yılmaz direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Bariyerlere çarpan otomobil ters döndü. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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