Yaşlı Adamın Sır Ölümü: Cansız Bedeni Derede Bulundu

İzmir’de 70 yaşındaki bir adam, derede ölü bulundu. Turgut Eyigörür’e ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yaşlı Adamın Sır Ölümü: Cansız Bedeni Derede Bulundu

İzmir’in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde bir derenin içerisinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde dere içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye tarafından ceset dereden çıkarıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Turgut Eyigörür’e (70) ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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