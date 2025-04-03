Sağanak Yağış Aydın’ı Vurdu

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış, bugün akşam üzeri Efeler ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına girerek yağmurdan kendilerini korumaya çalıştı. Yağış nedeniyle birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: İHA