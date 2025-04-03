Sağanak Yağış Aydın’ı Vurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kendilerini saçak altlarına atarak korumaya çalıştı.

Sağanak Yağış Aydın’ı Vurdu

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış, bugün akşam üzeri Efeler ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına girerek yağmurdan kendilerini korumaya çalıştı. Yağış nedeniyle birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: İHA

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