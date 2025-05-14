Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem

Naftalin, yoğun kokusu sayesinde yalnızca kötü kokuları bastırmakla kalmıyor, aynı zamanda bakteri oluşumuna karşı da etkili olabiliyor. Özellikle mutfak ve banyo lavabolarında zamanla ortaya çıkan istenmeyen kokulara karşı, lavabo giderine bırakılan birkaç parça naftalin hijyen sağlayabiliyor.

NAFTALİNİN HAŞERELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİLİNİYOR

Naftalinin bir diğer öne çıkan özelliği ise böcek ve haşereleri uzak tutması. Lavabo giderlerine yerleştirilen naftalin parçalarının, yaz aylarında artış gösteren hamam böcekleri ve sineklere karşı koruyucu bir etki oluşturduğu belirtiliyor. Bu yönüyle, naftalin ev içi zararlılara karşı doğal bir bariyer görevi üstleniyor.

KULLANIMINDA DİKKATLİ OLUNMALI

Her ne kadar pratik bir çözüm sunsa da naftalin kimyasal yapısı nedeniyle dikkatli kullanılmalı. Özellikle çocuk bulunan evlerde, naftalin maddesinin erişilemeyecek alanlarda ve doğrudan temasın olmadığı yüzeylerde kullanılması öneriliyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLER ARASINDA YERİNİ KORUYOR

Lavaboya naftalin koymak, hem temizlik hem de haşere kontrolü açısından tercih edilen yöntemler arasında yer almayı sürdürüyor. Doğru ve dikkatli uygulandığında, ev ortamında hijyen sağlamak isteyenler için etkili bir alternatif sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi