Mahfi Eğilmez: Açık Çok Büyük

Mahfi Eğilmez, dış ticaret istatistiklerinin ihracatta FOB (taşıma aracına teslim dahil), ithalatta ise CIF (maliyet, sigorta ve taşıma dahil) esasına göre hesaplandığını hatırlattı. Türkiye’nin uzun yıllardır dış ticaret açığı verdiğini kaydeden Eğilmez, 2016-2021 döneminde açığın daraldığını; ancak takip eden yıllarda bu trendin tersine döndüğünü ifade etti. 2023 ve 2024 yıllarında ekonomik büyümenin potansiyelin altında kalmasının ithalatı düşürdüğünü ve bu durumun dış ticaret açığında geçici bir daralma yarattığını da ekledi.