Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi

Araştırmacılar, evrenin tam olarak "bir beşgentilyon yıl" içinde tamamen karanlığa gömüleceğini belirtti. Bu devasa sayı, 1 rakamının ardından 78 sıfırın gelmesiyle oluşuyor. Daha önce yapılan tahminlerde bu süre, 10’un ardından bin 100 sıfır gelen yıllık bir zaman dilimi olarak hesaplanmıştı.

YALNIZCA KARA DELİKLER DEĞİL, BEYAZ CÜCELER VE NÖTRON YILDIZLARI DA BUHARLAŞIYOR

Araştırma kapsamında yalnızca kara deliklerin değil, nötron yıldızları ve beyaz cüceler gibi gök cisimlerinin de zamanla Hawking radyasyonu yoluyla buharlaşabildiği tespit edildi. Bu bulgu, ölü yıldızların da kademeli olarak yok olabileceğini gösteriyor.

SON ÖLEN YILDIZLARIN EVRENİN KADERİNİ BELİRLEYECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Nötron yıldızları ve beyaz cüceler, büyük yıldızların yaşam döngüsünün son aşamasını oluşturuyor. Güneş benzeri yıldızlar beyaz cücelere dönüşürken, daha büyük yıldızlar süpernova patlamasının ardından nötron yıldızlarına çöküyor. Araştırmacılara göre, bu yıldızlar evrende yok olacak son gök cisimleri olacak.

HAWKING RADYASYONU VE EVRENİN SONA YAKLAŞMASI

Evrenin kaderini şekillendiren en önemli mekanizmalardan biri olarak görülen Hawking radyasyonu, kara deliklerin zaman içinde kütle kaybederek yok olmasına neden oluyor. İlk kez 1975 yılında fizikçi Stephen Hawking tarafından ortaya atılan bu teori, kara deliklerden radyasyon yayılabileceğini ve bunun da zamanla bu devasa kütleli cisimleri tüketebileceğini öne sürüyor.

EVRENİN ÖMRÜ YENİDEN YORUMLANIYOR

Radboud Üniversitesi’nden Prof. Dr. Heino Falcke, mevcut hesaplamaların evrenin ömrünü olduğundan fazla gösterdiğini belirtti. Falcke ve ekibinin yeni çalışması, Hawking radyasyonu dahil tüm süreçler hesaba katıldığında evrenin sonunun tahmin edilenden çok daha erken gelebileceğini savunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi