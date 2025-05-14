Alarko Holding'ten Enerji Sektörüne Yeni Adım: Yeni Şirket Kuruluyor

Alarko Holding, enerji alanındaki yatırımlarını genişletme kararlılığını sürdürüyor. Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yeni bir anonim şirket kurulacağını duyurdu.

Alarko Holding'ten Enerji Sektörüne Yeni Adım: Yeni Şirket Kuruluyor

Geçtiğimiz günlerde Gotion Singapore PTE. Ltd. ile Türkiye’de ortak girişim kurma yönünde imzalanan anlaşmanın ardından, enerji depolama sistemleri sektöründe faaliyet gösterecek yeni bir şirket için harekete geçildi. Altek Alarko’nun yönetim kurulu tarafından alınan kararla, 250 bin TL sermayeli yeni bir anonim şirketin kurulması kararlaştırıldı. Altek Alarko bu yeni şirkete 150 bin TL sermaye ile ortak olacak.

YENİ YATIRIMIN ODAĞINDA TEKNOLOJİK ENERJİ ÇÖZÜMLERİ VAR

Alarko Holding’in açıklamasında, söz konusu ortaklık yapısının enerji depolama teknolojileri alanındaki gelişmelere yanıt vermek üzere oluşturulduğu belirtilirken, yeni şirketin sektördeki yenilikçi çözümlerle ön plana çıkmasının hedeflendiği aktarıldı. Ortak girişimin kurulmasına dair gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.

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