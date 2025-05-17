Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak

Enerji altyapısında dijitalleşmenin sınırları aşıldı. Plan-S ve Adm Elektrik iş birliğiyle başlatılan uydu destekli yeni nesil sayaç okuma sistemiyle veriler artık uzaydan merkeze taşınacak. Hem dijitalleşme hem çevresel kazanç hedeflenenen sistemin uzun vadede Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Fatura Elektrik faturası
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Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak - Resim: 1

Enerji sektöründe dijitalleşme çalışmaları hız kesmeden sürerken, bu dönüşüme bir yenisi daha eklendi. Uydu teknolojileriyle enerji altyapısını buluşturan yerli uydu şirketi Plan-S, Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım firmalarından Adm Elektrik ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, uydu tabanlı elektrik sayaç okuma sistemi devreye alındı.

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Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak - Resim: 2

2 BİN SAYAÇLIK PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

Proje kapsamında, Plan-S’in yüzde 90 yerli üretim oranına sahip Smart Meter Modem Pro cihazları, Connecta IoT Network uydu ağına bağlanarak elektrik sayaçlarından gelen verileri doğrudan merkeze iletiyor. İlk etapta Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde toplam 2000 elektrik sayacı bu sisteme dahil edildi. Saha testlerinden başarıyla geçen sistem, Milas’ta pilot uygulama olarak başlatıldı.

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Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak - Resim: 3

YENİ NESİL SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ

Yeni nesil sayaç okuma sisteminde kullanılan cihazlar, kırsal ve altyapısı yetersiz bölgelerde bile güvenilir ve kesintisiz veri aktarımı sunuyor. Aşırı sıcak ya da soğuk gibi zorlu iklim koşullarına karşı dayanıklı olarak geliştirilen modemler, sayaç verilerini günlük olarak merkeze iletiyor.

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Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak - Resim: 4

UYDU BAĞLANTISIYLA ELEKTRİK FATURALARI TESPİT EDİLECEK

Yaklaşık 11 milyon TL yatırım değerine sahip bu teknoloji hamlesi, yalnızca dijitalleşme değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. Uydu bağlantısı sayesinde araçla sayaç okuma ihtiyacının ortadan kalkmasıyla, yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önlenmesi hedefleniyor. Bu da yaklaşık 115 bin metreküplük karbon salımının azaltılması anlamına geliyor.

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Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak - Resim: 5

KULLANIMI TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Test sürecinde modemlerin bağlantı güvenilirliği, veri iletim kalitesi ve çevresel dayanıklılığı detaylı şekilde analiz edildi. Testleri başarıyla geçen sistemin önümüzdeki aylarda Seydikemer, Bodrum, Fethiye ve Ula ilçelerine yayılması planlanıyor. Uzun vadede ise projenin daha geniş bölgelere taşınması hedefleniyor.

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Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak - Resim: 6

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK YENİ MODEL

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, yaptıkları bu teknolojik atılımın yalnızca elektrik dağıtımı değil, enerji sektörünün tamamında sürdürülebilirliğe katkı sunduğunu belirtti. Gümüşay, "Connecta IoT Network sistemimizle sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak bir dijital dönüşüm modeli sunuyoruz. Adm Elektrik ile sahada elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, bu teknolojinin yaygınlaşmasının önünü açacak" açıklamasında bulundu.

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