Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak

UYDU BAĞLANTISIYLA ELEKTRİK FATURALARI TESPİT EDİLECEK

Yaklaşık 11 milyon TL yatırım değerine sahip bu teknoloji hamlesi, yalnızca dijitalleşme değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. Uydu bağlantısı sayesinde araçla sayaç okuma ihtiyacının ortadan kalkmasıyla, yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önlenmesi hedefleniyor. Bu da yaklaşık 115 bin metreküplük karbon salımının azaltılması anlamına geliyor.