Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
Enerji altyapısında dijitalleşmenin sınırları aşıldı. Plan-S ve Adm Elektrik iş birliğiyle başlatılan uydu destekli yeni nesil sayaç okuma sistemiyle veriler artık uzaydan merkeze taşınacak. Hem dijitalleşme hem çevresel kazanç hedeflenenen sistemin uzun vadede Türkiye geneline yayılması bekleniyor.
Kaynak: AA
Enerji sektöründe dijitalleşme çalışmaları hız kesmeden sürerken, bu dönüşüme bir yenisi daha eklendi. Uydu teknolojileriyle enerji altyapısını buluşturan yerli uydu şirketi Plan-S, Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım firmalarından Adm Elektrik ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, uydu tabanlı elektrik sayaç okuma sistemi devreye alındı.
2 BİN SAYAÇLIK PİLOT UYGULAMA BAŞLADI
Proje kapsamında, Plan-S’in yüzde 90 yerli üretim oranına sahip Smart Meter Modem Pro cihazları, Connecta IoT Network uydu ağına bağlanarak elektrik sayaçlarından gelen verileri doğrudan merkeze iletiyor. İlk etapta Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde toplam 2000 elektrik sayacı bu sisteme dahil edildi. Saha testlerinden başarıyla geçen sistem, Milas’ta pilot uygulama olarak başlatıldı.
YENİ NESİL SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ
Yeni nesil sayaç okuma sisteminde kullanılan cihazlar, kırsal ve altyapısı yetersiz bölgelerde bile güvenilir ve kesintisiz veri aktarımı sunuyor. Aşırı sıcak ya da soğuk gibi zorlu iklim koşullarına karşı dayanıklı olarak geliştirilen modemler, sayaç verilerini günlük olarak merkeze iletiyor.
UYDU BAĞLANTISIYLA ELEKTRİK FATURALARI TESPİT EDİLECEK
Yaklaşık 11 milyon TL yatırım değerine sahip bu teknoloji hamlesi, yalnızca dijitalleşme değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. Uydu bağlantısı sayesinde araçla sayaç okuma ihtiyacının ortadan kalkmasıyla, yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önlenmesi hedefleniyor. Bu da yaklaşık 115 bin metreküplük karbon salımının azaltılması anlamına geliyor.
KULLANIMI TÜRKİYE'YE YAYILACAK
Test sürecinde modemlerin bağlantı güvenilirliği, veri iletim kalitesi ve çevresel dayanıklılığı detaylı şekilde analiz edildi. Testleri başarıyla geçen sistemin önümüzdeki aylarda Seydikemer, Bodrum, Fethiye ve Ula ilçelerine yayılması planlanıyor. Uzun vadede ise projenin daha geniş bölgelere taşınması hedefleniyor.
DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK YENİ MODEL
Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, yaptıkları bu teknolojik atılımın yalnızca elektrik dağıtımı değil, enerji sektörünün tamamında sürdürülebilirliğe katkı sunduğunu belirtti. Gümüşay, "Connecta IoT Network sistemimizle sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak bir dijital dönüşüm modeli sunuyoruz. Adm Elektrik ile sahada elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, bu teknolojinin yaygınlaşmasının önünü açacak" açıklamasında bulundu.