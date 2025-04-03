Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi, yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı, üniversite öğrencilerinin devam ettirdiği boykot çağrılarına destek veren ve bu sabah gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adliyeye sevk edildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının nedeninin boykot paylaşımları değil; kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubu olduğu ifade edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adli kontrol talebi ve yurt dışı çıkış yasağı ile mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, Üzümoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''ayda iki kere imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Cem Yiğit Üzümoğlu
Son Güncelleme:
Ünlülerden Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Tek Cümlelik Destek Ünlülerden Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Tek Cümlelik Destek
Yavuz Bingöl’den Özgür Özel’e Mektup, Tek Bir Şey Sordu Yavuz Bingöl’den Özgür Özel’e Mektup, Tek Bir Şey Sordu
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Ünlü Mama Markasında Ölümcül Tehlike: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Hepsi Raflardan Toplatılıyor Ünlü Mama Markasında Ölümcül Tehlike: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Hepsi Raflardan Toplatılıyor