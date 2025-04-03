Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı, üniversite öğrencilerinin devam ettirdiği boykot çağrılarına destek veren ve bu sabah gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adliyeye sevk edildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının nedeninin boykot paylaşımları değil; kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubu olduğu ifade edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adli kontrol talebi ve yurt dışı çıkış yasağı ile mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, Üzümoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''ayda iki kere imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA