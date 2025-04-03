Ünlülerden Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Tek Cümlelik Destek

Sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na oyuncu arkadaşlarından destek gecikmedi. Ünlü isimler, genç oyuncuya’ Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir’ paylaşımları ile destek oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Ünlülerden Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Tek Cümlelik Destek

NOW Tv’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin Cevat’ı Cem Yiğit Üzümoğlu’nun boykot çağrısı sonrasında gözaltına alınması sonrasında ünlülerden tepki yağdı.

Ünlülerden Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Tek Cümlelik Destek - Resim : 1

Ünlü oyuncunun gözaltına alınmasına tepki gösteren meslektaşları, sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşımlar yaparak ‘Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir’ notunu düştü.

Ünlülerden Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Tek Cümlelik Destek - Resim : 2

MESLEKTAŞLARI ARKASINDA DURDU

İşte ünlü oyuncunun gözaltına alınmasına gelen tepkiler:

Alperen Duymaz: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. Canım kardeşim Cem…

Kaan Urgancıoğlu: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir!

Nihal Yalçın: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir!

Şenay Gürler: Cem çok yetenekli, araştıran, okuyan entellektüel birikimi olan genç bir arkadaşımızdır. Elbette yalnız değildir.

Berkay Ateş: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir.

Sezin Akbaşoğulları: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir.

Onur Ünsal: Cem Yiğit seni seviyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cem Yiğit Üzümoğlu Now TV Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Boykot Gözaltı
Son Güncelleme:
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’a Boykot Faturası, Hesapları Kapatıldı İki Oyuncuya Boykot Faturası
Yavuz Bingöl’den Özgür Özel’e Mektup, Tek Bir Şey Sordu Yavuz Bingöl’den Özgür Özel’e Mektup, Tek Bir Şey Sordu
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek