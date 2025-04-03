Ünlülerden Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Tek Cümlelik Destek

NOW Tv’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin Cevat’ı Cem Yiğit Üzümoğlu’nun boykot çağrısı sonrasında gözaltına alınması sonrasında ünlülerden tepki yağdı.

Ünlü oyuncunun gözaltına alınmasına tepki gösteren meslektaşları, sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşımlar yaparak ‘Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir’ notunu düştü.

MESLEKTAŞLARI ARKASINDA DURDU

İşte ünlü oyuncunun gözaltına alınmasına gelen tepkiler:

Alperen Duymaz: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. Canım kardeşim Cem…

Kaan Urgancıoğlu: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir!

Nihal Yalçın: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir!

Şenay Gürler: Cem çok yetenekli, araştıran, okuyan entellektüel birikimi olan genç bir arkadaşımızdır. Elbette yalnız değildir.

Berkay Ateş: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir.

Sezin Akbaşoğulları: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir.

Onur Ünsal: Cem Yiğit seni seviyoruz.

Cem çok yetenekli, araştıran, okuyan entellektüel birikimi olan genç bir arkadaşımızdır. Elbette yalnız değildir#cemyigituzumogluyalnızdeğildir https://t.co/OsRayXIVPQ — Şenay Gürler (@senaygurler) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir! https://t.co/ZtlPiJI0PA — Nihal Yalçın (@NiyalApla) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir! https://t.co/FPB5qohxva — Kaan Urgancıoğlu (@kaanurgancioglu) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. Canım kardeşim Cem… https://t.co/K99mzjeXUQ — Alperen Duymaz (@DuymazAlperen) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir! https://t.co/BlZ4lr58PY — sezin akbaşoğulları (@sznakb) April 3, 2025

Şu haberi duyduğumdan beri gözümün yaşıyla ağlıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? https://t.co/1k84hl3rs6 — Hayal Köseoğlu (@KoseogluHayal) April 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi