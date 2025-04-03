Yavuz Bingöl’den Özgür Özel’e Mektup, Tek Bir Şey Sordu

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup yazdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü türkücü, Özel’e ‘Sizi sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya davet ediyorum. Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları…’ diyerek seslendi.

BOYKOT SONRASI MEKTUP YAZDI

Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’den ‘boykot’ çağrısı yapmış, üniversite öğrencileri de 2 Nisan tarihli boykot çağrısı ile bunu devam ettirmişti.

BİNGÖL'DEN ÖZEL'E YENİ ÇAĞRI

Boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatılmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. HaberTürk’te yer alan habere göre, boykot sonrası gelişmeler sürerken ünlü türkücü Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazarak yeni bir çağrı yaptı.

'NEDİR BU BOYKOT ÇAĞRILARI'

Bingöl, Özel'e 'Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur. Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları' diyerek seslendi.

Bingöl’ün mektubunda şu ifadeler yer aldı:

Kaynak: HaberTürk