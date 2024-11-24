Türkücü Yavuz Bingöl Sitem Etti: Kendi Kültürüm Bana Sahip Çıkmadı

Türkücü Yavuz Bingöl, YouTube'da yayınlanan 'Peki Sonra' programına konuk oldu. Son dönemlerde maddi olarak zorlandığını dile getiren Bingöl'den intihar itirafı geldi.

İNTİHAR AÇIKLAMASI

‘Hayatınızda hiç nasılsınız diye soran olmadı mı?’ sorusuna ise şöyle bir cevap verdi: “İlk kez senin programında söylüyorum. İntihar etmeyi falan da düşündüm.“

'KENDİ KÜLTÜRÜM BANA SAHİP ÇIKMADI'

Bingöl "Kendi kültürüm bana sahip çıkmadı, diğer taraf; görüşlerine katılmadığım insanlar bana sahip çıktı" dedi.

'FAKİR DÖNEMİM...'

Adem Metan'ın ‘Hayatınızda maddi olarak bir değişim oldu mu?’ sorusuna Yavuz Bingöl, "Ben en fakir dönemimi yaşadım son 10 yıl…” cevabını verdi.