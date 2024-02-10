'Çok şaşıracaksınız' diyerek Yavuz Bingöl iddiasını paylaştı: 'CHP'den bir aday adayını arayıp...'

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen şarkıcı Yavuz Bingöl ile ilgili ortaya atılan iddia dikkat çekti. Bingöl'ün CHP'den aday adayı olan bir ismi arayarak "Seni Memleket Partisi'nden aday yapmak istiyoruz" dediği öne sürüldü.

Yavuz Bingöl'le ilgili Memleket Partisi iddiası yerel seçimlere 51 gün kala gündem oldu. Çok konuşulacak iddiayı aktaran isim ise gazeteci Levent Gültekin oldu. Aday adayı olan bir arkadaşıyla görüştüğünü belirten Gültekin "İlginç bir şey anlatacağım. Duyan şaşıracak" diyerek detayları paylaştı.

İNCE'YE TEPKİ: "SEN DE MUHALEFETSİN SEN NİYE YÜZDE 1 OY ALAMIYORSUN"

YouTube'daki kanalından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. İnce'nin sürekli muhalefete yüklendiğini iddia eden Gültekin, "İnce, 'FETÖ'cü oldun, PKK'yla iş tuttun. Dolar 100 TL de olsa bu halk sana oy vermez' diyor. E sana versin. Sen al, sen de muhalefetsin. Sen dönüp desene 'Ben muhalefetim niye yüzde 1 alamıyorum. Alamıyorsam niye duruyorum koltukta?'" diye konuştu.

ÇOK KONUŞULACAK YAVUZ BİNGÖL İDDİASI

Gültekin, sanatçı Yavuz Bingöl ve Memleket Partisi ile ilgili de çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Gültekin, CHP’den İstanbul’un bir ilçesinden aday adayı olan arkadaşının başına gelenlerden bahsetti. Gültekin’in iddiasına göre; arkadaşını arayan kişi ise şarkıcı Yavuz Bingöl. Bingöl, CHP’den aday adayı olan kişiyi arayarak, “Biz seni Memleket Partisi’nden aday yapmak istiyoruz” demiş. Gültekin ayrıca aynı arkadaşını, eski CHP’li olan Mehmet Sevigen’in de aradığını ve Memleket Partisi’nden aday olması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Levent Gültekin'in bu açıklamaları bir anda gündem olurken; gözler Memleket Partisi ve Yavuz Bingöl'de çevrildi. İddialarla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.